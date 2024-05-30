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侯友宜赴政院提兩大建言：恢復陸客、成立中央捷運公司

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院院會今日上午將公布最新兩岸觀光旅遊政策，新北市長侯友宜今天列席行政院會。記者侯俐安／攝影
行政院院會今日上午將公布最新兩岸觀光旅遊政策，新北市長侯友宜今天列席行政院會。記者侯俐安／攝影

行政院院會今日上午將公布最新兩岸觀光旅遊政策，新北市長侯友宜今天列席行政院會，並在院會呼籲行政院重視兩岸陸客開放，恢復兩岸觀光對話，尤其觀光涵蓋運動、文化等更層面，需要跨部會整合，希望定期召開觀光會報，恢復兩岸60個航點，恢復以往陸客來台人數，若有疑慮可採分流、總量管制，讓品質穩定。

侯友宜也在院會中表示，新北捷運正如火如荼建設，尤其三環三線是重要大建設，涉及北台灣，包含基隆、桃園，建議行政院思考成立單一捷運興建及營運公司，不要像現階段，台北捷運蓋新北捷運、新北捷運蓋基隆捷運，地方要報給中央、中央會花很長時間，期間物料上漲、經費又增加、人才會流失。

侯友宜表示，軌道建設是國家重要方針，他希望中央能審慎思考成立單一捷運興建及營運公司，並在北中南設點。

侯友宜 新北捷運 行政院 觀光 陸客

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