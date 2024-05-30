賴清德國情報告只說不答？ 柯志恩：傅崐萁個人看法

賴清德總統是否到立法院進行國情報告，為外界關注。國民黨團總召傅崐萁昨（29）日接待行政院長卓榮泰時，提到邀請賴清德國情報告一事，尊重形式上「只說不答」，引黨內雜音。國民黨立委柯志恩今（30）早稱，這是傅崐萁個人看法，黨團沒有共識。

針對傅崐萁提出賴清德國情報告「只說不答」，柯志恩說，傅崐萁應該是在昨天見卓榮泰時表達禮貌性說法，而這樣的說法跟黨團當初所設想的不太一樣，沒有經過黨團大會共同討論。她個人認為傅崐萁就是表達禮貌，但這樣是不是會讓綠營見縫插針，絕對是的。根據當初通過的法令，總統到立法院做國情報告，這是理所當然。

柯志恩提到，至於用什麼方法可以再討論，但是「只說不答」就跟總統就職一模一樣，沒有辦法達到大家想要了解的。這部分黨團沒有共識，應該是傅崐萁個人看法。