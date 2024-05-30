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美前官員促白宮戰略清晰 林佳龍：尊重友邦表達方式

中央社／ 台北30日電

美國國防官員包士可近日表示，白宮對台戰略清晰有助止戰，美國總統拜登需明確表態。外交部長林佳龍今天指出，拜登近期已提到美國堅定維護台海和平穩定，「尊重友邦表達的方式」。

前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（JosephBosco）以「華府需要告訴中國─攻擊台灣意味著與美國開戰」一文投書國會山莊報（The Hill），指出美國對是否直接介入保衛台灣的戰略模糊政策，未能阻止中國建軍；最佳止戰方式是先發制人，拜登需明確表態美國將保衛台灣，這不能是對記者的即興回覆，而是正式聲明。

林佳龍今天赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，會前接受媒體聯訪有關包士可的觀點。

林佳龍指出，用任何方式來阻止中共企圖改變台海的現狀，製造新常態，包含拜登在西點軍校的公開講話，指出會保護美國還有盟邦的核心利益，這也包括對台海和平穩定的維護。

林佳龍說，「我們尊重友邦表達的方式」，這已經相當明確，美國用行動來證明，對台海和平穩定的貢獻，反而是中共不斷地改變現狀，台灣已經有得到更多友邦，還有理念相近國家的支持，並共同協調來一起確保台海和平穩定。

台海 國防部 拜登 美國

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