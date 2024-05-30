美前官員促白宮戰略清晰 林佳龍：尊重友邦表達方式
前美國國防官員包士可近日表示，白宮對台戰略清晰有助止戰，美國總統拜登需明確表態。外交部長林佳龍今天指出，拜登近期已提到美國堅定維護台海和平穩定，「尊重友邦表達的方式」。
前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（JosephBosco）以「華府需要告訴中國─攻擊台灣意味著與美國開戰」一文投書國會山莊報（The Hill），指出美國對是否直接介入保衛台灣的戰略模糊政策，未能阻止中國建軍；最佳止戰方式是先發制人，拜登需明確表態美國將保衛台灣，這不能是對記者的即興回覆，而是正式聲明。
林佳龍今天赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，會前接受媒體聯訪有關包士可的觀點。
林佳龍指出，用任何方式來阻止中共企圖改變台海的現狀，製造新常態，包含拜登在西點軍校的公開講話，指出會保護美國還有盟邦的核心利益，這也包括對台海和平穩定的維護。
林佳龍說，「我們尊重友邦表達的方式」，這已經相當明確，美國用行動來證明，對台海和平穩定的貢獻，反而是中共不斷地改變現狀，台灣已經有得到更多友邦，還有理念相近國家的支持，並共同協調來一起確保台海和平穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言