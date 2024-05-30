影／司法正義行動聯盟呼籲賴清德總統加速推動司法改革

司法正義行動聯盟上午在立法院舉行記者會，呼籲賴清德總統加速推動司法改革，兌現其選前對全體國民的承諾。聯盟代表認為，只有立即採取行動，才能重建人民對司法體系的信任，確保台灣的民主與法治。

司法正義行動聯盟表示，台灣國會近來亂象，國會改革等法案導致立法權與行政權間的權責界定模糊不清。這些爭議與紛亂最終都需要透過司法來裁定。然而當前司法體系的信賴度低迷，將難以取信於社會大眾，無法得到人民的信任與支持，將導致立法與行政之間的權責爭議將無法妥營解決。