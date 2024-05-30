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影／司法正義行動聯盟呼籲賴清德總統加速推動司法改革

攝影中心／ 記者陳正興／台北市採訪即時報導
司法正義行動聯盟上午在立法院舉行記者會，呼籲賴清德總統加速推動司法改革，兌現其選前對全體國民的承諾。聯盟代表認為，只有立即採取行動，才能重建人民對司法體系的信任，確保台灣的民主與法治。記者陳正興／攝影
司法正義行動聯盟上午在立法院舉行記者會，呼籲賴清德總統加速推動司法改革，兌現其選前對全體國民的承諾。聯盟代表認為，只有立即採取行動，才能重建人民對司法體系的信任，確保台灣的民主與法治。記者陳正興／攝影

司法正義行動聯盟上午在立法院舉行記者會，呼籲賴清德總統加速推動司法改革，兌現其選前對全體國民的承諾。聯盟代表認為，只有立即採取行動，才能重建人民對司法體系的信任，確保台灣的民主與法治。

司法正義行動聯盟表示，台灣國會近來亂象，國會改革等法案導致立法權與行政權間的權責界定模糊不清。這些爭議與紛亂最終都需要透過司法來裁定。然而當前司法體系的信賴度低迷，將難以取信於社會大眾，無法得到人民的信任與支持，將導致立法與行政之間的權責爭議將無法妥營解決。

賴清德總統在2024總統大選前，曾回應司法正義行動聯盟的提問，贊同司法改革的重要性。認為解決司法負荷、明確檢察官定位、司法官的遴選與汰除機制等都是司法改革的重要議題。賴總統在520就職演說上，也向全體國民承諾，將在任期內繼續推動司法改革措施。司法正義行動聯盟期待賴總統能在上任後的100天內，迅速推出具體且有感的改革，讓人民看到政府在司法改革上的決心與行動力。

司法正義行動聯盟上午在立法院舉行記者會，呼籲賴清德總統加速推動司法改革，兌現其選前對全體國民的承諾。聯盟代表認為，只有立即採取行動，才能重建人民對司法體系的信任，確保台灣的民主與法治。記者陳正興／攝影
司法正義行動聯盟上午在立法院舉行記者會，呼籲賴清德總統加速推動司法改革，兌現其選前對全體國民的承諾。聯盟代表認為，只有立即採取行動，才能重建人民對司法體系的信任，確保台灣的民主與法治。記者陳正興／攝影

司法改革 國會改革 賴清德

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