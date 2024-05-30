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曾提國會改革修法？ 林佳龍：我沒提藐視國會的字眼

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

國會改革相關修法已三讀通過，不過依舊爭議不斷。在野黨質疑，現任外交部長林佳龍過去在擔任立委期間也曾提出類似主張，和修法。林佳龍今強調，他提的修法與在野黨提出的不同，並指出，他沒有提藐視國會的字眼。

立法院外交委員會今邀請林佳龍報告業務概況。民進黨立委林楚茵在質詢時詢問日前三讀通過的國會改革相關修法，與他過去在擔任立委期間所提的修法是否相同？林佳龍表示，兩者不同。

林佳龍說，他提出的修法屬於調閱權，不是調查權。他表示，因為憲法上規定，不管是司法或監察的調查權，都有其專屬；而立法院在行使職權，必須要有一定的調閱權。

他指出，國會的調閱權，經過大法官會議解釋，有討論怎麼樣來充實這個調閱權，不過在調閱上也有相對的權利義務。他強調，那不是對人的調閱權，或者無限去擴充，並指出，他過去是依照大法官解釋去配合修法，而且是整套的，不能只看一個修法。

林佳龍也強調，他沒有去提藐視國會罪這樣的字眼，認為這樣的字眼，定義比較模糊。他也說，立法院修法，也有其他的憲政程序可以表達不同的意見。

修法 國會改革 林佳龍 立法院 藐視國會

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