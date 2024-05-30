總統縣長選舉彰化都是搖擺縣 謝衣鳯：為黨找人才選下屆縣長

彰化縣下屆縣長誰來選？國民黨彰化縣立法委員謝衣鳯今接受中廣訪問，被問到參選下屆縣長的意願，她仍以「謝謝關心」4字回覆，並強調目前尚未到提名時候，她身為國民黨彰化縣黨部主任委員，將為黨找出最好人才。

謝衣鳯今到中廣「千秋萬事」受訪，主持人王淺秋問到彰化縣下屆縣長選舉、彰化縣發展、王義川上政論節目發言內容惹議，及她參加賴清德總統就職典禮，謝衣鳯除了個人參選下屆縣長的意願，其餘都侃侃而談。

謝衣鳯說，下屆縣長選舉，國民黨一直以來給人「父權」的感覺，今有多元方向讓新生代可以嶄露頭角表達自己的意見，而國民黨有人表達參選下屆長的意願，她覺得很好，目前國民黨尚未到提名時候，新生代表達意見是與選民共同討論的過程。

王淺秋一再追問謝衣鳯參選下屆縣長的意願，綠營立法委員陳素月表態要參選下屆縣長，被列入考慮的還有黃秀芳；謝衣鳯表示，彰化縣過去以來有時藍執政，有時綠執政，被認為搖擺不定，她覺得因為彰化縣中間選民多，這些選民不是淺藍就是淺綠，如果要得到支持必須獲認同。

謝衣鳯又說，彰化選民知識程度高，公職參選人要拿出政策、經營地方、做好選民服務，中間選民會對個人政策表現有不同方向的決定，很難用計畫方式去取得他們支持。王淺秋繼續追問謝衣鳯參選縣長的意願，謝衣鳯反問「誰？什麼？」王淺秋表示，如果不想回答這個問題可以PASS。謝衣鳯就回答「謝謝關心」作結。

王淺秋再次談到下屆縣長選舉態勢；謝衣鳯說，民進黨隨時為選舉布局，執政提出的政策也為選舉而定，民進黨立委陳素月已表達要參下屆縣長，民進黨內還有很多人表態，但縣長選舉畢竟有彰南、彰北差異，國民黨沒那麼多元但已有人表達（參選）是好事，不過民進黨選前多元，選舉時團結一致，國民黨選舉時不一致，如果這方面能整合將是內部民主的成功，的確國民黨要找出較人選並做好內部團結，過程繁複但要一直進行以集結尋求共識。

謝衣鳯表示，民進黨的民生法案及福國利民政策都是選舉布局操作，以前選舉時作這樣的攻防還好，可是現在變成平常生活也做意識攻防，用抗中議題操作民眾製造對立，這是不對的事。