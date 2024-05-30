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美議員訪台看立院動盪：混亂的民主遠勝被極權控制

中央社／ 華盛頓29日專電

立法院近日國會改革爭議狂燒，朝野爆發肢體衝突，24日已有數萬人到場包圍，引發外媒關注。剛抵台訪問的美國議員達克沃斯對此表示，民主是混亂的，「但擁有混亂的民主遠勝於被專制政權控制。」

繼美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾（MichaelMcCaul）率跨黨派議員訪台，台灣總統就職典禮後的首發參議院跨黨派代表團也於昨天抵台，成員為達克沃斯（Tammy Duckworth）、蘇利文（DanSullivan）、昆斯（Chris Coons）及巴特勒（LaphonzaButler）。

達克沃斯抵台後發布聲明表示，此行為表達美國對總統賴清德及台灣人民的承諾。

達克沃斯一行人訪台，離中國環台軍演落幕沒幾天，也正值立法院會三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，大批民眾在立院外怒批黑箱作業、在野提出的改革破壞台灣民主、侵犯公民權利。

她於台北時間29日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時，分享對台灣立院陷入混亂的看法：「民主是混亂的。民主可能很難，但擁有混亂的民主遠勝於被專制政權控制。」

達克沃斯也指出，在與台灣各黨議員會晤時，這些議員非常了解，中國近年不斷加大對台壓力之際，「他們必須團結，相互合作。」

她說，美國國會4月通過向台灣提供近20億美元（約新台幣648億元）的軍事援助時，也展現了類似的團結。至少對國會議員而言，這個區域對美國國家安全的重要性再明顯不過。

達克沃斯是指印太安全補充法案，內容包括向台灣及其他主要盟友提供「外國軍事融資」（ForeignMilitary Financing）經費等。

同時也在台灣訪問的共和黨籍聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）認為，激烈的政治是「自由社會的產物」。

巴爾同時是美國國會台灣連線的共同主席。他說，台灣立院的情形不是軟弱的表現，而是力量的象徵。「這是成熟的多黨民主政體尋求制衡的象徵。」

歷經4次院會馬拉松，立法院三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，規範不得反質詢，被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

在行使調查權部分，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，法人或社會上有關係人員等違反相關規定，得經立法院會決議，處最高新台幣10萬元罰鍰。

行政院長卓榮泰拜會立法院時表示，行政院將在收到立法院三讀通過的立法院職權行使法及刑法部分條文後，請專家學者協助審視，列出窒礙難行的部分，研議提出覆議。

行政機關對於立法機關所通過的法律案不表同意，而將原案移請立法機關再加考慮的作為即是覆議權，或稱為否決權。

立法院 美國 議員

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