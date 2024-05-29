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賴清德就職演說拋「新兩國論」 陳明通分析：具高度政治智慧

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸委會前主委陳明通。本報資料照片
陸委會前主委陳明通。本報資料照片

陸委會前主委陳明通29日表示，賴清德總統就職演說中提到的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」具高度政治智慧，並指出以此為基礎在未來進一步的兩岸談判，將會有很大發展空間。

陳明通29日參加「520美中台關係座談會」，由桃園市國家發展教育基金會和淡江大學外交與國際關係學系舉辦。

「兩岸互不隸屬」出自前總統蔡英文在2021年雙十提出「四個堅持」，陳明通表示，相較陳水扁的「一邊一國」或馬英九的「和平協議」，該論述當時並未引起美方很大的反應，說明基本上是受到美國歡迎，因美國基本上是要維持現狀，所以不能衝過頭，但也不能太退讓。

陳明通指出，賴清德的兩岸論述同樣需要非常有技巧，其演說提到，「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」

「喊台獨很容易打，但講中華民國就拿你沒辦法，一定要解釋為台獨自白。」陳明通表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬的說法，代表在兩岸交流上站穩立場，能開大門走大路跟中共交流，在未來的談判上也會有更大發展空間。而實際上賴清德政府也將擴大兩岸交流。

陳明通也提到，台美之間慢慢發現一個「Not Today Policy」，「讓習近平每天早上起來想要打台灣，都覺得不是今天，無限往後推延。」

他引用東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博提出的「習近平蔣介石化」，「蔣介石一天到晚講說要反攻大陸，講到最後沒有了，就必須面對兩岸進一步和平發展、交流、談判。」

賴清德 陳明通

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