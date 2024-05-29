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31日赴立院施政報告 行政院長卓榮泰今明拜會立院黨團

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天拜會立法院長韓國瑜。圖／立法院提供
行政院長卓榮泰今天拜會立法院長韓國瑜。圖／立法院提供

行政院長卓榮泰預計31日前往立法院進行施政方針報告並備質詢，他特別於29日赴立法院拜會民進黨團及國民黨團，與各黨團總召、書記長、副書記長及立委們交換意見，同時也再度拜會立法院長韓國瑜，盼行政、立法兩院攜手合作，推出更多符合人民迫切所需的福國利民政策。

卓榮泰致詞時指出，行政院長在進行施政方針報告及總質詢之前，循例都會前往立法院拜會各黨團，傾聽各黨團立委意見，並感謝立委們對行政部門的支持。今日他已陸續拜會民進黨團及國民黨團，30日下午也將拜會民眾黨團。

卓榮泰表示，立法院昨日三讀通過《立法院職權行使法》及《刑法》修正案等法案，確實引起社會不少討論，立法院議場外也有民眾和團體表達不同意見，而這幾天來，他已努力善盡各種可能，但結果仍是不如預期。有鑑於此，行政院將會在收到立法院三讀通過之條文後，請專家學者協助審視，並具體臚列本次法律修正案有窒礙難行部分，研議依憲法增修條文所定之程序移請立法院覆議。

卓榮泰強調，行政、立法兩院都是憲政機關，行政院研議提出覆議的目的，絕不是要升高兩院之間的對立與衝突，而是希望忠實捍衛憲政秩序，並透過憲政程序再次審視立法院近期所通過的法案，同時也希望透過民主對話的過程，完善立法程序。

此外，卓榮泰表示，誠如上次拜會韓院長時所提，他仍希望將「打詐新四法」列為最優先處理法案，並暫時擱置具有爭議的法案，以即時推出更多符合人民迫切所需的福國利民政策。他說，他日前視察「165反詐騙諮詢專線」時，看到許多辛苦執勤的打詐同仁執法時苦於法源依據，期盼立法院在韓院長領導下，能夠盡速通過「打詐新四法」，行政院一定會貫徹執行打詐工作，「打詐新四法」也將成為打詐同仁手中的執法利器，不僅課予關鍵產業防詐責任，更加重不法分子詐欺刑責。

卓榮泰進一步指出，「113年度央政府總預算追加預算案」已送至立法院審議，其中預計補助台電公司1千億元部分，盼能協助台電公司永續經營，尤其台電兼負照顧民生、穩定物價、支持弱勢等國家政策任務，且為減輕民眾負擔、避免削弱國內產業競爭力，電價亦未能立即足額調整，致使台電面臨龐大的營運壓力，至盼立法院能盡速通過相關追加預算案。

卓榮泰強調，行政、立法兩院共同合作，才能夠讓國家持續往前邁進，因此兩院互相持續進步相當重要。卓院長提到，他日前致電韓院長後，兩人已建立熱線管道，能夠隨時保持聯繫，並就國家政務的推動誠心誠意地進行溝通，實為一樁美事，也可以將國家往好的方向推進。

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