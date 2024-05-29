黃介正稱外媒對青鳥行動態度謹慎 「發現國會改革與抗中無關」

立法院會審查國會改革法案以來，場外聚集大批抗議民眾，而此抗議行動也被稱為「青鳥行動」。國民黨國際部主任黃介正今天表示，世界主流媒體都對此事非常謹慎，因為他們都發現國會改革內容與場外青鳥行動疾呼的「賣台」、「抗中保台」，一點關係都沒有。

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今天在網路直播節目中，邀請黃介正討論國會改革三讀通過。黃介正批評，民進黨在立法院席次是些微少數，但腦袋還停留在絕對多數的碾壓心態，很多行為言語口號變成完全不合乎邏輯。因此，整個國會改革除了是讓立法和行政權再平衡以外，真正背後邏輯是撥亂反正。

黃介正指出，選民已經用選票告訴民進黨，過去8年有很多事情大家並不是那麼滿意，給了民進黨在國會相對少數席次，所以民進黨如果真的愛台灣、護主權，就要把自己的心態調整回來，讓行政部門跟在野黨主導的國會多數來合作，不要嘴巴講合作，私底下落人來，扣別人紅帽子、黑帽子，用短影片去誤導。

黃介正呼籲，尊重國會就是尊重自己的公民權，這些作為與任何台灣以外的人、事都沒有關係，這是我們的家務事。黃介正說，外媒發現立法院內在談國會改革，場外都在談抗中保台，外媒也因此對這件事還沒有下定論，非常謹慎。

另外，黃介正提到，國會改革法的立法過程，國民黨展現空前的團結，為了國家的生存發展，不怕抹黑抹紅，為了讓行政權立法權平衡，可作為其他國家的示範者。陳學聖也同意，表示本次國會改革法的動員，國民黨的立委敢戰，創造2012年以來的紀錄。

何志勇分析，民進黨立委日前邀請美國在台協會（AIT）前處長司徒文開記者會，稱國會五法修法「違憲」，但在美國眾議員史密斯（Chris Smith）公布聲明批評民進黨政府做法後，司徒文等人就不見了，可見民進黨想狐假美威，卻被美方狠狠打臉。