WHA多國連兩日發言挺台 外交部：誠摯感謝

外交部今天晚間指出,第77屆世界衛生大會(WHA)持續進行,繼友邦等友好國家在大會首日為台灣強力聲援後,大會第2日接連有多個國家繼續為台灣仗義執言,外交部表達誠摯感謝。

外交部表示,具有世界衛生組織(WHO)會員國身分的11個友邦,目前均已為台灣在大會不同場合中執言。至於理念相近國家,開議迄今為台灣發聲也更為踴躍,力道也更強勁。

外交部表示,28日計有日本、加拿大、捷克、美國、紐西蘭、立陶宛、愛沙尼亞及盧森堡以明確提及台灣的方式為台灣執言;拉脫維亞及以色列則以強調包容性方式呼應台灣訴求。

外交部指出,美國衛生部長貝塞拉(XavierBecerra)挺台發言鏗鏘有力,強烈支持台灣有意義參與WHA,以及更廣泛參與WHO的工作;立陶宛、愛沙尼亞及盧森堡三國衛生部長也發言支持台灣參與WHO及WHA;紐西蘭今年更首度明確指出世界將可自台灣等所有衛生社群的經驗、技術參與及資訊分享中獲益。

外交部說明,日本及美國並針對中國批評各國助台行動再度回應指出,中國才是將WHO政治化操作及阻撓台灣參與的元凶;美國嚴正駁斥中國關於聯合國大會第2758號決議的謬誤詮釋,強調該決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系;日本更兩度駁斥中國謬論,盛情可感。

外交部說明,感謝友邦對台灣堅定不移的支持,也感謝理念相近國家助台行動。台灣將持續與友邦及理念相近國家密切合作,凝聚最大國際支持。

外交部也再次呼籲WHO遵守專業中立原則及WHO憲章的宗旨,排除中國的惡意政治蒙蔽與施壓,接納台灣以觀察員身分參與WHA,讓世界早日達成「健康至上,全民均健」(Health for All, All for Health)的目標。