WHA多國連兩日發言挺台 外交部：誠摯感謝

外交部今天晚間指出，第77屆世界衛生大會（WHA）持續進行，繼友邦等友好國家在大會首日為台灣強力聲援後，大會第2日接連有多個國家繼續為台灣仗義執言，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，具有世界衛生組織（WHO）會員國身分的11個友邦，目前均已為台灣在大會不同場合中執言。至於理念相近國家，開議迄今為台灣發聲也更為踴躍，力道也更強勁。

外交部表示，28日計有日本、加拿大、捷克、美國、紐西蘭、立陶宛、愛沙尼亞及盧森堡以明確提及台灣的方式為台灣執言；拉脫維亞及以色列則以強調包容性方式呼應台灣訴求。

外交部指出，美國衛生部長貝塞拉（XavierBecerra）挺台發言鏗鏘有力，強烈支持台灣有意義參與WHA，以及更廣泛參與WHO的工作；立陶宛、愛沙尼亞及盧森堡三國衛生部長也發言支持台灣參與WHO及WHA；紐西蘭今年更首度明確指出世界將可自台灣等所有衛生社群的經驗、技術參與及資訊分享中獲益。

外交部說明，日本及美國並針對中國批評各國助台行動再度回應指出，中國才是將WHO政治化操作及阻撓台灣參與的元凶；美國嚴正駁斥中國關於聯合國大會第2758號決議的謬誤詮釋，強調該決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系；日本更兩度駁斥中國謬論，盛情可感。

外交部說明，感謝友邦對台灣堅定不移的支持，也感謝理念相近國家助台行動。台灣將持續與友邦及理念相近國家密切合作，凝聚最大國際支持。

外交部也再次呼籲WHO遵守專業中立原則及WHO憲章的宗旨，排除中國的惡意政治蒙蔽與施壓，接納台灣以觀察員身分參與WHA，讓世界早日達成「健康至上，全民均健」（Health for All, All for Health）的目標。