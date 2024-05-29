陸委會主委邱垂正拜會金門縣長 陳福海盼恢復陸客旅遊

甫接任陸委會主委的邱垂正，首周即返金拜會金門縣長陳福海，雙方就近期兩岸關係、新政府大陸政策座談交換意見，陳福海除了表達祝賀之意，也感謝邱垂正長年來學界、政壇時對金門的關心與付出，特別是斷航近三年的小三通能在自己就任縣長一個月內重啟，時任陸委會副主委的邱垂正在其間扮演關鍵推手，因此陳福海也期盼邱能推動小三通早日完全常態化，讓陸客到金旅遊。

金門縣府表示，邱垂正長年在金門大學任課，其所任教的國際暨大陸事務學系發揮金門鄰近大陸的優勢，培養許多學生更深度的理解大陸政經、社會運作模式，邱教授在校任職期間也經常帶領學生前往大陸各省調研交流，因此被外界認為是蔡英文、賴清德兩位總統國安兩岸團隊中對中國大陸相對更為熟悉的知陸派官員。

據了解，邱垂正主委曾獲邀擔任金門縣府大陸事務諮詢委員，近年來與縣長陳福海均保持良好互動關係，兩人也不定期碰面或是透過通訊軟體交換兩岸政經意見。此次邱垂正在上任一週內就安排行程返回金門拜會縣長陳福海，主要是向陳縣長說明近期兩岸關係發展、新政府大陸政策以及對於金門業務的重視。縣府代理秘書長王登緯、參議呂清福、建設處副處長陳彥志以及縣府秘書王中聖等人均在場陪同。

邱垂正在拜會時提到，從2008年到金門授課以來，已經有10餘年，即便是2016年開始被借調到台北服務，這8年來也是盡可能維持學期間每月回金門授課，長時間在這塊土地生活，受到許多鄉親好友的照顧，多年來也以身為金門一份子為榮。邱垂正說，自己是金門的一份子，在推動兩岸政策的同時也會適時關注金門的整體發展與民情現況。