派1811人防衛關鍵基礎設施 內政部：2025年前擴編警力

為確保關鍵基礎設施安全，內政部長劉世芳今列席立法院內政委員會報告業務概況時表示，內政部已擴編保安警察第二總隊警力，預計2025年前，陸續派駐一千八百十一名菁英警力，防衛油、水、電、通訊等民生及產業關鍵基礎設施。

立法院內政委員會昨邀劉世芳列席報告業務概況並備詢。劉世芳報告指出，為落實賴清德總統「百萬租屋家戶」政策，已籌劃二〇二五年到二〇三二年興辦累計廿五萬戶直接興建社宅、廿五萬戶包租代管及五十萬戶租金補貼，預計二年內達成北台灣都會區社宅全數動工、四年內完成百萬戶的目標。

此外，為確保關鍵基礎設施安全，劉世芳表示，已擴編保安警察第二總隊警力，預計二〇二五年前陸續派駐一千八百十一名菁英警力，防衛油、水、電、通訊等民生及產業關鍵基礎設施，並持續補強警備人力與裝備，推動綜合情境應變常態訓練、跨單位聯合演習，成為專業化的關鍵基礎設施維安警察。

劉世芳表示，為因應大規模災害情境，持續辦理韌性社區標章制度及防災士認證，截至五月已有二萬六千名合格防災士；未來將繼續與民間團體、學校、機構合作，擴大防災士訓練，在一年內全國突破五萬名。

在打詐方面，劉世芳指出，全國警察機關今年一月到四月破獲逾一萬二千件，偵破詐欺犯罪集團六百九十一件；一六五反詐騙專線計執行停斷話六百廿六件，成功攔阻被害案計五千一百七十件、金額逾卅億元。

劉世芳說，行政院日前已將包括「詐欺犯罪危害防制條例」草案、「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草案、「洗錢防制法」修正草案等「打詐新四法」送請立法院審議 。將與相關部會共同努力，落實執行打詐專法。