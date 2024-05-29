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派1811人防衛關鍵基礎設施 內政部：2025年前擴編警力

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院內政委員會邀請內政部長率同所屬列席報告業務概況並備質詢。內政部長劉世芳出席。記者邱德祥／攝影
立法院內政委員會邀請內政部長率同所屬列席報告業務概況並備質詢。內政部長劉世芳出席。記者邱德祥／攝影

為確保關鍵基礎設施安全，內政部長劉世芳今列席立法院內政委員會報告業務概況時表示，內政部已擴編保安警察第二總隊警力，預計2025年前，陸續派駐一千八百十一名菁英警力，防衛油、水、電、通訊等民生及產業關鍵基礎設施。

立法院內政委員會昨邀劉世芳列席報告業務概況並備詢。劉世芳報告指出，為落實賴清德總統「百萬租屋家戶」政策，已籌劃二〇二五年到二〇三二年興辦累計廿五萬戶直接興建社宅、廿五萬戶包租代管及五十萬戶租金補貼，預計二年內達成北台灣都會區社宅全數動工、四年內完成百萬戶的目標。

此外，為確保關鍵基礎設施安全，劉世芳表示，已擴編保安警察第二總隊警力，預計二〇二五年前陸續派駐一千八百十一名菁英警力，防衛油、水、電、通訊等民生及產業關鍵基礎設施，並持續補強警備人力與裝備，推動綜合情境應變常態訓練、跨單位聯合演習，成為專業化的關鍵基礎設施維安警察。

劉世芳表示，為因應大規模災害情境，持續辦理韌性社區標章制度及防災士認證，截至五月已有二萬六千名合格防災士；未來將繼續與民間團體、學校、機構合作，擴大防災士訓練，在一年內全國突破五萬名。

在打詐方面，劉世芳指出，全國警察機關今年一月到四月破獲逾一萬二千件，偵破詐欺犯罪集團六百九十一件；一六五反詐騙專線計執行停斷話六百廿六件，成功攔阻被害案計五千一百七十件、金額逾卅億元。

劉世芳說，行政院日前已將包括「詐欺犯罪危害防制條例」草案、「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草案、「洗錢防制法」修正草案等「打詐新四法」送請立法院審議 。將與相關部會共同努力，落實執行打詐專法。

劉世芳 立法院 警察

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