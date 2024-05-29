快訊

共軍又來了！2.5小時18架共機越線 5共艦台海現蹤

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

台灣黑熊遭槍殺！初判已躲進玉山國家公園 仍遭無情盜獵射殺

能法參加亞塞拜然氣候大會？彭啓明坦言：難度非常高

中央社／ 台北29日電

今年聯合國氣候大會將於亞塞拜然舉行。環境部長彭啓明坦言，今年要參與大會有非常高的難度；但希望將鄰近國家、國際間對台灣有影響的對象，邀請來台或是舉辦線上會議，是比較務實的作法。

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28，簡稱聯合國氣候大會）正式批准，亞塞拜然和巴西為2024年及2025年聯合國氣候大會的主辦國。

去年COP28由前環境部長薛富盛率團出席，外界關心今年是否也會比照辦理。環境部長彭啓明接受中央社記者專訪時表示，現在的時空背景不見得能夠實際出席氣候變遷大會，但希望用線上或其他方式進行，一定會想辦法參與。

彭啓明說，亞塞拜然還算是戰區、與亞美尼亞也仍有紛爭，但為了氣候變遷大會雙方宣布停火；原本就任環境部長前，他打算以民間氣候聯盟的身分出席，笑稱「還要準備鋼盔、防彈衣」。

此外，彭啓明提到，亞塞拜然畢竟是中國一帶一路有投資的國家，因此的確對台灣來說要參與大會有非常高的難度，因此還是要看國際政經的局勢；過去是透過一些NGO協助參與。

彭啓明也感慨吐露自己的夢想，前幾年每次參與會議，都會期待若有一天能幫台灣成為一名談判代表「該有多好」；但政治環境沒辦法改變，與友邦、合作夥伴達成共識，比一切都來得重要。

彭啓明說，在政治情勢沒有改變前，務實參與、與國際保持連結，或是與友好國家都可以透過台灣的實力有一些新的計畫合作，不只是單純的拜訪，而是更實質上的聯絡、交流，「這樣關係都是必要的」。

彭啓明列舉如歐盟碳邊境調整機制（CBAM），美國降低通膨法案，新加坡、韓國、日本等碳制度，希望將鄰近國家、國際間對台灣產業、淨零有影響的對象，邀請來台灣或是舉辦線上會議，都是比較務實的作法。

亞塞拜然 環境部 聯合國

延伸閱讀

環境部長彭啟明：綠色通膨不會發生

環境部長彭啟明：碳費列車 零元也要開

碳費需盡快上路 彭啟明：電價較不受影響、房價調漲再了解

從小事改變環境 彭啟明擬推動全國菸蒂不落地方案

相關新聞

轉型風雲錄／228死難數官民差10倍 基金會：非精確數字 為論述結果

二二八死難人數到底多少，迄今莫衷一是。行政院二二八事件紀念基金會研究報告聲稱，官方檔案所呈現的死亡失蹤人數範圍為8324人至1萬1841人；不過，二二八國家紀念館前館長廖繼斌初估，死難人數應為1200人至1300人，兩者相差最高近10倍。廖繼斌和民間研究者張若彤要求賴政府正視死難人數落差，二二八基金會則坦承，所謂死難人數範圍並非精確數字，對不同的觀點，基金會都尊重重視。

在野立委提國六東延特別條例被綠營批「錢坑法案」 主計長這麼回應

藍委提出環島高鐵、花東快速公路及國道六號東延花蓮建設特別條例，引發「錢坑法案」之議，民進黨立委吳秉叡今天在立院詢問新任行...

北市警局長人選何時定案？ 警政署長：內政部已在審核

警政署長張榮興今天參加「悅然紙上 反詐表揚」音樂會暨插畫展，被媒體詢問台北市警察局長的人選時，表示名單正由內政部審核中，...

卓榮泰登門拜會 傅崐萁喊話：賴清德就職至今沒跟在野接觸

行政院長卓榮泰今拜會國民黨立院黨團，國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統貴為國家元首，也已經正式就職，但對所有在野黨主席、...

加深台美關係 美訪問團議員：推動「與台灣同一陣線法案」

賴清德總統今天接見美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）跨黨派訪問團，譚美表示，為了重申致力於共同追求和平...

民進黨全代會721登場 賴清德：要讓黨內意見充分表達

民進黨中執會今天決議，今年全國黨代表大會將在7月21日舉行，屆時將進行中執委、中常委與中評委改選。民進黨主席賴清德今天在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。