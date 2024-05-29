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就職典禮51訪團逾500外賓 賴清德：顯示台灣與國際愈來愈緊密

中央社／ 台北29日電

總統暨民進黨主席賴清德今天說，過去這段時間共有51個訪團、超過500名重要外賓來台參加就職典禮；這顯示出台灣與國際社會關係愈來愈緊密，是世界的台灣；賴清德強調，會維護區域和平穩定，促進世界繁榮發展。

另外，中國大陸批評總統賴清德的就職談話為「台獨自白」後，許多台灣藝人紛紛進行「我是中國人」的政治表態。

民進黨今天召開中執會，與會人士轉述，立委王定宇在會中建議賴清德，是否反過來，對於在國家或主權立場表態而被封殺工作機會的藝人，政府提供更多協助與支持。

賴清德在中執會表示，過去這段時間，共有51個訪團、超過500名重要外賓來台，參加他和副總統蕭美琴的就職典禮，他也在總統府接待了許多訪團。

賴清德認為，這些訪團前來台灣致上祝福，除了展現各國對台灣的肯定和支持，也顯示出台灣與國際社會關係越來越緊密，是世界的台灣；無論這些訪賓是首次訪台或已經多次造訪台灣，他們都讚許台灣民主的力量。

賴清德強調，會積極跟各國深化實質夥伴關係，持續守護民主自由的價值，維護區域和平穩定，促進世界繁榮發展；他說，未來台灣仍有許多挑戰需要克服，需要中執委及黨部人員的力量，大家一起來打拚。

台獨 民進黨 賴清德

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