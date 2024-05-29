黃國昌控不給周玉蔻標案資料 高市府：已上傳公開採購網

民眾黨立委黃國昌今質詢時，指資深媒體人周玉蔻創立的「放言科技傳媒股份有限公司」近5年取得政府標案1300萬，他向各機關調閱合約、驗收及結案報告，工程會也3度發文，高雄市政府至今未交，高雄市政府對此表示，已公開上傳到政府採購網。

立法院交通委員會今邀新科行政院公共工程委員會主委陳金德進行業務報告並備詢。黃國昌列出周玉蔻公司2018年起近5年取得的政府標案，總計1300萬元，但他向工程會索取相關資訊，工程度發文高市府催交，高市府就是不給。

高雄市政府對此回應精短，指工程會來函索取資料的標案，市府局處皆依採購法規定辦理，並公開上傳相關資料到政府採購網站。

黃國昌控高雄市政府以限制性招標給周玉蔻旗下公司的標案，包括2018年1月5日「台語流行歌曲與台灣社會變遷之基礎研究委託案」勞務採購98萬9000元、2018年5月23日「高雄市正網路行銷案」30萬、「108年網路媒體行銷案」9萬5000元。