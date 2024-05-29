快訊

共軍又來了！2.5小時18架共機越線 5共艦台海現蹤

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

台灣黑熊遭槍殺！初判已躲進玉山國家公園 仍遭無情盜獵射殺

鄭英耀首次主持教育部會報 送巧克力藏一期許

中央社／ 台北29日電
教育部長鄭英耀（圖）29日首次主持部務會報，特別送與會者瓷杯及巧克力，寓意「慈悲」和「以巧思克服力量」。（中央社）
教育部長鄭英耀（圖）29日首次主持部務會報，特別送與會者瓷杯及巧克力，寓意「慈悲」和「以巧思克服力量」。（中央社）

教育部鄭英耀今天首次主持部務會報，特別送與會司處長一個瓷杯、3顆巧克力，寓意「慈悲」和「以巧思克服力量」，並要求端午節前的6月7日，要盤點全國22縣市須協助的地方。

鄭英耀今天首度主持部務會報，致詞時開放媒體採訪。他提到前總統李登輝最常講的一句話「民之所欲，長在我心」，期盼教育部各部門在推動政策時，應思考社會大眾、家長、利害關係人的需求，將人們所擔憂的事情盡量排除。

鄭英耀送給教育部各司處長的小禮物，一個瓷杯寓意「慈悲」，他說，慈悲的定義就是「與樂拔苦」，納稅人繳了那麼多稅，就是相信政府可以透過專業力量，讓國家、產業有更好的發展。

鄭英耀也送與會者巧克力，他幽默地說：「不是要給你們嚐甜頭。」而是寓意「以巧思克服力量」。他認為，政策制訂必然會面臨許多挑戰，政府應從民主社會多元的聲音中，找到有意義的作法和創意，透過傾聽並結合經驗，貼近人民的期待並展現效能。

介紹完禮物後，鄭英耀也給出了作業，要求在6月7日前盤點各縣市的教育現況和需求。他以108課綱的學習歷程檔案做比喻，教育部各業務單位也要掌握這樣的檔案。雖然不可能一下子就滿足所有的需求，但可依據急迫性，逐步來改善和精進。

教育部 禮物 鄭英耀

延伸閱讀

2030年能達成雙語國家目標？教長鄭英耀：需要30年

新政府盼陸生來台 教長鄭英耀：積極聯絡中

曾提卡管案是不對的？鄭英耀：校長遴選應從專業出發

AI、數位學習納118課綱 教長鄭英耀：廣聽家長、老師聲音

相關新聞

轉型風雲錄／228死難數官民差10倍 基金會：非精確數字 為論述結果

二二八死難人數到底多少，迄今莫衷一是。行政院二二八事件紀念基金會研究報告聲稱，官方檔案所呈現的死亡失蹤人數範圍為8324人至1萬1841人；不過，二二八國家紀念館前館長廖繼斌初估，死難人數應為1200人至1300人，兩者相差最高近10倍。廖繼斌和民間研究者張若彤要求賴政府正視死難人數落差，二二八基金會則坦承，所謂死難人數範圍並非精確數字，對不同的觀點，基金會都尊重重視。

在野立委提國六東延特別條例被綠營批「錢坑法案」 主計長這麼回應

藍委提出環島高鐵、花東快速公路及國道六號東延花蓮建設特別條例，引發「錢坑法案」之議，民進黨立委吳秉叡今天在立院詢問新任行...

北市警局長人選何時定案？ 警政署長：內政部已在審核

警政署長張榮興今天參加「悅然紙上 反詐表揚」音樂會暨插畫展，被媒體詢問台北市警察局長的人選時，表示名單正由內政部審核中，...

卓榮泰登門拜會 傅崐萁喊話：賴清德就職至今沒跟在野接觸

行政院長卓榮泰今拜會國民黨立院黨團，國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統貴為國家元首，也已經正式就職，但對所有在野黨主席、...

加深台美關係 美訪問團議員：推動「與台灣同一陣線法案」

賴清德總統今天接見美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）跨黨派訪問團，譚美表示，為了重申致力於共同追求和平...

民進黨全代會721登場 賴清德：要讓黨內意見充分表達

民進黨中執會今天決議，今年全國黨代表大會將在7月21日舉行，屆時將進行中執委、中常委與中評委改選。民進黨主席賴清德今天在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。