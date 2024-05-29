快訊

共軍又來了！2.5小時18架共機越線 5共艦台海現蹤

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

台灣黑熊遭槍殺！初判已躲進玉山國家公園 仍遭無情盜獵射殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在野立委提國六東延特別條例被綠營批「錢坑法案」 主計長這麼回應

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國六東延特別條例近期引發討論。按先前規劃，國六東延案花蓮端出口將在吉安與秀林交界，圖為銅門部落。圖/本報資料照片
國六東延特別條例近期引發討論。按先前規劃，國六東延案花蓮端出口將在吉安與秀林交界，圖為銅門部落。圖/本報資料照片

藍委提出環島高鐵、花東快速公路及國道六號東延花蓮建設特別條例，引發「錢坑法案」之議，民進黨立委吳秉叡今天在立院詢問新任行政院主計長陳淑姿「你拿得出錢來嗎？」陳淑姿表示，一般重大建設計畫要先進行可行性評估、效益評估，並提到國發會審議通過才能決定是否興建；按照預算要排優先順序，因為一定會排擠重大建設，要審慎討論。

國六東延特別條例近期引發討論，民進黨立委吳秉叡詢問主計總處，3案通過估計需要2兆元，是否拿得出錢。主計長陳淑姿表示，須依規定審議，但金額龐大，可能排擠其他重大建設，要審慎討論可行性。

依規定審議，但金額龐大，可能排擠其他重大建設，要審慎討論可行性。

陳淑姿今天赴立院財政委員會業務報告並備詢。近來立院除了國會改革法案引發討論，國民黨立委傅崐萁提出環島高鐵及花東建設特別條例等三案也成為立委關切焦點。

吳秉叡質詢指出，根據交通部估計，花東交通建設等三案通過涉及經費達2兆元，「你（主計總處）拿得出這筆錢嗎？」陳淑姿回答，原則上一般重大建設計都要先可行性估，及各種效益評估，再送國發會審議，通過後如何籌措財源也要研商，也要做整體財源分配。

陳淑姿重申，按照預算程序還是要排優先順序，進行資源分配，由於金額很龐大，如果訂了就會排擠重大建設，要審慎討論可行性。吳秉叡嘲諷「可能要政府印錢吧，屆時全國貨幣貶值，你要及早因應」。

吳秉叡提醒，未來主計總處考驗會很大，包括財政收支劃分法修正案，如果通過，中央一年被砍5、6000億元給地方政府，主計總處如何因應？

陳淑姿表示，此案涉及各縣市爭取財源，因此很複雜。如果減少6千億，將來中央沒有調整盈虛能力，一般性補助及計畫型補助等運用都會有困難，因此希望維持目前狀況，過去中央已保障各縣市財源沒有問題，希望能繼續保持順暢。

吳秉叡 國發會

延伸閱讀

新任主計長碩士論文也主張修財劃法 立委批如今「換位子換腦袋」

稅收連七年超徵、估算失準 主計長陳淑姿坦言偏保守應調整

被問蚵仔麵線一碗多少錢？新任主計長陳淑姿回答「大碗65元」：有去士林夜市問過

南市府陳淑姿、古秀妃將入閣 黃偉哲贈牌致謝

相關新聞

轉型風雲錄／228死難數官民差10倍 基金會：非精確數字 為論述結果

二二八死難人數到底多少，迄今莫衷一是。行政院二二八事件紀念基金會研究報告聲稱，官方檔案所呈現的死亡失蹤人數範圍為8324人至1萬1841人；不過，二二八國家紀念館前館長廖繼斌初估，死難人數應為1200人至1300人，兩者相差最高近10倍。廖繼斌和民間研究者張若彤要求賴政府正視死難人數落差，二二八基金會則坦承，所謂死難人數範圍並非精確數字，對不同的觀點，基金會都尊重重視。

在野立委提國六東延特別條例被綠營批「錢坑法案」 主計長這麼回應

藍委提出環島高鐵、花東快速公路及國道六號東延花蓮建設特別條例，引發「錢坑法案」之議，民進黨立委吳秉叡今天在立院詢問新任行...

北市警局長人選何時定案？ 警政署長：內政部已在審核

警政署長張榮興今天參加「悅然紙上 反詐表揚」音樂會暨插畫展，被媒體詢問台北市警察局長的人選時，表示名單正由內政部審核中，...

卓榮泰登門拜會 傅崐萁喊話：賴清德就職至今沒跟在野接觸

行政院長卓榮泰今拜會國民黨立院黨團，國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統貴為國家元首，也已經正式就職，但對所有在野黨主席、...

加深台美關係 美訪問團議員：推動「與台灣同一陣線法案」

賴清德總統今天接見美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）跨黨派訪問團，譚美表示，為了重申致力於共同追求和平...

民進黨全代會721登場 賴清德：要讓黨內意見充分表達

民進黨中執會今天決議，今年全國黨代表大會將在7月21日舉行，屆時將進行中執委、中常委與中評委改選。民進黨主席賴清德今天在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。