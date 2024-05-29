在野立委提國六東延特別條例被綠營批「錢坑法案」 主計長這麼回應

藍委提出環島高鐵、花東快速公路及國道六號東延花蓮建設特別條例，引發「錢坑法案」之議，民進黨立委吳秉叡今天在立院詢問新任行政院主計長陳淑姿「你拿得出錢來嗎？」陳淑姿表示，一般重大建設計畫要先進行可行性評估、效益評估，並提到國發會審議通過才能決定是否興建；按照預算要排優先順序，因為一定會排擠重大建設，要審慎討論。

國六東延特別條例近期引發討論，民進黨立委吳秉叡詢問主計總處，3案通過估計需要2兆元，是否拿得出錢。主計長陳淑姿表示，須依規定審議，但金額龐大，可能排擠其他重大建設，要審慎討論可行性。

依規定審議，但金額龐大，可能排擠其他重大建設，要審慎討論可行性。

陳淑姿今天赴立院財政委員會業務報告並備詢。近來立院除了國會改革法案引發討論，國民黨立委傅崐萁提出環島高鐵及花東建設特別條例等三案也成為立委關切焦點。

吳秉叡質詢指出，根據交通部估計，花東交通建設等三案通過涉及經費達2兆元，「你（主計總處）拿得出這筆錢嗎？」陳淑姿回答，原則上一般重大建設計都要先可行性估，及各種效益評估，再送國發會審議，通過後如何籌措財源也要研商，也要做整體財源分配。

陳淑姿重申，按照預算程序還是要排優先順序，進行資源分配，由於金額很龐大，如果訂了就會排擠重大建設，要審慎討論可行性。吳秉叡嘲諷「可能要政府印錢吧，屆時全國貨幣貶值，你要及早因應」。

吳秉叡提醒，未來主計總處考驗會很大，包括財政收支劃分法修正案，如果通過，中央一年被砍5、6000億元給地方政府，主計總處如何因應？

陳淑姿表示，此案涉及各縣市爭取財源，因此很複雜。如果減少6千億，將來中央沒有調整盈虛能力，一般性補助及計畫型補助等運用都會有困難，因此希望維持目前狀況，過去中央已保障各縣市財源沒有問題，希望能繼續保持順暢。