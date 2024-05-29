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北市警局長人選何時定案？ 警政署長：內政部已在審核

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
行政院政務委員林明昕（前排左）、打詐辦公室主任李憲明（前排右）、警政署長張榮興（前排中），一起欣賞打詐插畫。記者廖炳棋／攝影
行政院政務委員林明昕（前排左）、打詐辦公室主任李憲明（前排右）、警政署長張榮興（前排中），一起欣賞打詐插畫。記者廖炳棋／攝影

警政署長張榮興今天參加「悅然紙上 反詐表揚」音樂會暨插畫展，被媒體詢問台北市警察局長的人選時，表示名單正由內政部審核中，近日有結果就會對外公布；至於外界看好成為北市警察局長的警專校長方仰寧，則強調現在他最重要的工作是警專校長，做好教育工作，對於是否擔任台北市警察局長一事不予評論。

警政署今天邀請共同辦理識詐工作的17個中央部會，以及金融業、電信業、物流業、超商業等各大民營機構，一起到警察專科學校大禮堂參加「悅然紙上反詐表揚」音樂會暨插畫展。

行政院政務委員林明昕、打詐辦公室主任李憲明、警政署長張榮興，都親自到場表揚協助攔阻詐欺有功的「識詐高手」，並邀請經常遭到冒名投放假投資廣告的投資名人楊應超、黃世聰、賴憲政等人，一起呼籲社群媒體善盡法律義務與社會責任，依據證券投資信託及顧問法第70條之1及第113條之1，主動過濾「假名人投資廣告」，避免社群媒體成為詐欺的溫床。

張榮興表示，打詐是他上任後最重要的工作，將結合各部會齊心合作執行打詐，在法律面也已將打詐四法送立法院審查，希望透過廣告實名制，以及從源頭加強攔阻，發揮打詐成效。

張榮興說，警察辦理識詐工作要更精準宣導，以入鄉入里、分齡分眾來執行，並聚焦強力深入打擊水房、機房、幕後操控黑道等，這些都是未來警察打詐的工作重點，集中能量打擊詐騙。

張榮興 警察

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