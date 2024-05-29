卓榮泰登門拜會 傅崐萁喊話：賴清德就職至今沒跟在野接觸

行政院長卓榮泰今拜會國民黨立院黨團，國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統貴為國家元首，也已經正式就職，但對所有在野黨主席、黨團都沒有任何接觸、溝通、協商，呼籲賴總統屏除黨派的利益，以全國國民的福祉為優先。

卓榮泰今天和副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫到立法院依序拜會民進黨團、國民黨團、院長韓國瑜。國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘等黨團三長出面接待。

卓榮泰表示，今天依照慣例，在行政院依照憲法向立法院做施政報告之前，到各黨團尋求更多的支持跟協助，也很高興聽到傅總召在前幾天說要讓31日總質詢順利進行，這是一個非常好的開始，希望從此能夠彼此密切的合作。

傅崐萁表示，今天已經是5月29日，很遺憾的賴清德貴為國家元首，也已經正式就職，但對所有的在野黨，不管是國民黨、民眾黨主席也好、黨團也好，都沒有任何的接觸、沒有任何的溝通、沒有任何的協商，呼籲賴清德屏除黨派利益，以全國國民的福祉為優先。

傅崐萁說，國民黨團幹部今天特地趕回來，展現國會該有的格局來歡迎卓榮泰，希望卓不要對國會重拳相待，提出覆議案，而是應該發揮大師兄卓榮泰的溝通，與人為善，讓立法院跟行政院全力的來合作，這才是擔任行政院長最應該要達成的任務。