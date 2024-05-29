快訊

北檢出手了！王義川爆「手機定位分析青鳥」 分他字案偵辦

父母拋棄、外婆入獄…悲慘國中生謹記師1叮嚀 餓肚徒步參加會考

國會改革提覆議、釋憲 賴清德：支持執行憲政程序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卓榮泰登門拜會 傅崐萁喊話：賴清德就職至今沒跟在野接觸

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天和副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫到立法院拜會國民黨團，國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘等黨團三長出面接待。記者王千豪／攝影
行政院長卓榮泰今天和副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫到立法院拜會國民黨團，國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘等黨團三長出面接待。記者王千豪／攝影

行政院長卓榮泰今拜會國民黨立院黨團，國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統貴為國家元首，也已經正式就職，但對所有在野黨主席、黨團都沒有任何接觸、溝通、協商，呼籲賴總統屏除黨派的利益，以全國國民的福祉為優先。

卓榮泰今天和副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫到立法院依序拜會民進黨團、國民黨團、院長韓國瑜。國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘等黨團三長出面接待。

卓榮泰表示，今天依照慣例，在行政院依照憲法向立法院做施政報告之前，到各黨團尋求更多的支持跟協助，也很高興聽到傅總召在前幾天說要讓31日總質詢順利進行，這是一個非常好的開始，希望從此能夠彼此密切的合作。

傅崐萁表示，今天已經是5月29日，很遺憾的賴清德貴為國家元首，也已經正式就職，但對所有的在野黨，不管是國民黨、民眾黨主席也好、黨團也好，都沒有任何的接觸、沒有任何的溝通、沒有任何的協商，呼籲賴清德屏除黨派利益，以全國國民的福祉為優先。

傅崐萁說，國民黨團幹部今天特地趕回來，展現國會該有的格局來歡迎卓榮泰，希望卓不要對國會重拳相待，提出覆議案，而是應該發揮大師兄卓榮泰的溝通，與人為善，讓立法院跟行政院全力的來合作，這才是擔任行政院長最應該要達成的任務。

傅崐萁 卓榮泰 國民黨

延伸閱讀

傅崐萁稱被刑法100條打入大牢 民進黨：牛頭不對馬嘴

傅崐萁拋組在野黨特偵組 柯文哲反對：大官為何要另外一群人來辦

對國會改革案提覆議？ 卓榮泰：收到立院來文後審慎評估

影／拜會民進黨團 卓榮泰盼透過民主對話捍衛憲政程序

相關新聞

又有美國跨黨派國會團訪台 擬晉見賴清德總統

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪台尚未離開，美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）今又率跨黨派議員...

轉型風雲錄／228死難數官民差10倍 基金會：非精確數字 為論述結果

二二八死難人數到底多少，迄今莫衷一是。行政院二二八事件紀念基金會研究報告聲稱，官方檔案所呈現的死亡失蹤人數範圍為8324人至1萬1841人；不過，二二八國家紀念館前館長廖繼斌初估，死難人數應為1200人至1300人，兩者相差最高近10倍。廖繼斌和民間研究者張若彤要求賴政府正視死難人數落差，二二八基金會則坦承，所謂死難人數範圍並非精確數字，對不同的觀點，基金會都尊重重視。

北市警局長人選何時定案？ 警政署長：內政部已在審核

警政署長張榮興今天參加「悅然紙上 反詐表揚」音樂會暨插畫展，被媒體詢問台北市警察局長的人選時，表示名單正由內政部審核中，...

卓榮泰登門拜會 傅崐萁喊話：賴清德就職至今沒跟在野接觸

行政院長卓榮泰今拜會國民黨立院黨團，國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統貴為國家元首，也已經正式就職，但對所有在野黨主席、...

加深台美關係 美訪問團議員：推動「與台灣同一陣線法案」

賴清德總統今天接見美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）跨黨派訪問團，譚美表示，為了重申致力於共同追求和平...

民進黨全代會721登場 賴清德：要讓黨內意見充分表達

民進黨中執會今天決議，今年全國黨代表大會將在7月21日舉行，屆時將進行中執委、中常委與中評委改選。民進黨主席賴清德今天在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。