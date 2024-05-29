吳釗燮感謝美國會與台灣站一起 面對大陸壓力不孤單
國安會秘書長吳釗燮今天接見美國參議院跨黨派代表團表示，訪團特別選在新政府就職之際訪台，傳達美國國會與台灣站在一起的訊息，讓台灣人民在面對中國壓力時不感孤單，對於這份友誼，台灣誠摯感謝。
國家安全會議下午發布新聞稿表示，美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）上午率領跨黨派重量級議員訪團至總統府拜會吳釗燮，訪團成員包括來自參議院「軍事」、「外交」等委員會的參議員蘇利文（Dan Sullivan）、參議員昆斯（Chris Coons）及參議員巴特勒（Laphonza Butler）等跨黨派重量級議員，雙方針對彼此共同關切的台美關係各項議題交換意見。
吳釗燮感謝訪團長期支持台灣，曾提出多項挺台法案，協助台灣提升自我防衛能力，這次更特別選在新政府就職之際訪台，傳達美國國會與台灣站在一起的訊息，讓台灣人民在面對中國壓力時不感孤單，對於這份友誼，台灣誠摯感謝。
達克沃斯強調，美國國會對台灣的支持不分黨派，肯定台灣民主蓬勃發展，在印太區域扮演重要角色，期待台美未來強化合作，共同為印太區域和平穩定做出貢獻。
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