第4次碳費審議會暫訂7/5召開 討論徵收模擬情境

二二八死難人數到底多少，迄今莫衷一是。行政院二二八事件紀念基金會研究報告聲稱，官方檔案所呈現的死亡失蹤人數範圍為8324人至1萬1841人；不過，二二八國家紀念館前館長廖繼斌初估，死難人數應為1200人至1300人，兩者相差最高近10倍。廖繼斌和民間研究者張若彤要求賴政府正視死難人數落差，二二八基金會則坦承，所謂死難人數範圍並非精確數字，對不同的觀點，基金會都尊重重視。

2024-05-29 17:01