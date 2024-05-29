快訊

北檢出手了！王義川爆「手機定位分析青鳥」 分他字案偵辦

父母拋棄、外婆入獄…悲慘國中生謹記師1叮嚀 餓肚徒步參加會考

國會改革提覆議、釋憲 賴清德：支持執行憲政程序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加深台美關係 美訪問團議員：推動「與台灣同一陣線法案」

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）跨黨派訪問團。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）跨黨派訪問團。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）跨黨派訪問團，譚美表示，為了重申致力於共同追求和平、穩定，並進一步加深台美夥伴關係，她將加入參議員蘇利文（Dan Sullivan）所提的「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act），希望成為第一位參與該法案的民主黨參議員，並期盼蘇利文在訪團回國後提出該法案。

賴總統致詞時表示，在他520就任後，今天很高興歡迎第一個來自美國聯邦參議院的訪問團。回顧在2021年疫情期間，譚美、蘇利文及昆斯（Chris Coons）參議員專程來訪，代表美國政府宣布捐贈疫苗，協助台灣克服疫情的挑戰。

賴總統提到，就如他在就職演說中所說，台灣會做世界和平的舵手、世界繁榮的推手。未來，「我們會繼續努力守護民主，讓民主台灣的光芒持續照亮世界」。也期待新政府能繼續得到美國政府和國會的支持，台美能透過更緊密的交流合作，一起為區域的繁榮發展做出更多的貢獻。

譚美致詞時指出，台美交流涵蓋教育面的合作計畫及學者間相互訪問，其中包括加強台灣全民防衛動員署及美國國民兵的合作。此外，雙方在晶片製造及農業投資等各方面的貿易關係也不斷深化。台美合作夥伴關係跨越各種不同領域，這也是雙方友誼如此牢固及深厚的原因。

譚美表示，為了重申他們致力於共同追求和平、穩定，並進一步加深台美夥伴關係，她將加入蘇利文參議員所提的「與台灣同一陣線法案」。

蘇利文表示，此行希望一起評估並強化嚇阻能力，他已試圖讓譚美在他提出的「與台灣同一陣線法案」簽署超過一年，直到此次訪團來台，才得到譚美應允。「相信是因為見到賴總統及台灣人民，才促成這一切」，他很高興此行能獲致這項成果，也相信該法案屆時將有效強化區域嚇阻能力。

此外，副總統蕭美琴今天也接見譚美跨黨派訪問團，蘇利文也這場會晤中表示，為了增進嚇阻能力，「我們要讓北京的領導階層了解，任何軍事侵略都將引起包括經濟、金融及能源的重大制裁」。這正是他「與台灣同一陣線法案」的用意。

台美關係 疫情 美國 議員

延伸閱讀

又有美國跨黨派國會團訪台 擬晉見賴清德總統

美議員譚美率團抵台 為表達對賴清德總統及台灣承諾

2021年宣布援台疫苗的美參議員三人組 今訪台

歐洲3國同日宣布承認巴勒斯坦 法德不跟進、美反對「單方面承認」

相關新聞

又有美國跨黨派國會團訪台 擬晉見賴清德總統

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪台尚未離開，美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）今又率跨黨派議員...

修法白忙一場？ 傅崐萁：賴清德國情報告只說不答也尊重

立法院會昨天三讀通過「立法院職權行使法修正案」，總統到立法院國情報告常態化，且總統應依據即時回答。不過，國民黨團總召傅崐...

北市警局長人選何時定案？ 警政署長：內政部已在審核

警政署長張榮興今天參加「悅然紙上 反詐表揚」音樂會暨插畫展，被媒體詢問台北市警察局長的人選時，表示名單正由內政部審核中，...

卓榮泰登門拜會 傅崐萁喊話：賴清德就職至今沒跟在野接觸

行政院長卓榮泰今拜會國民黨立院黨團，國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統貴為國家元首，也已經正式就職，但對所有在野黨主席、...

加深台美關係 美訪問團議員：推動「與台灣同一陣線法案」

賴清德總統今天接見美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）跨黨派訪問團，譚美表示，為了重申致力於共同追求和平...

民進黨全代會721登場 賴清德：要讓黨內意見充分表達

民進黨中執會今天決議，今年全國黨代表大會將在7月21日舉行，屆時將進行中執委、中常委與中評委改選。民進黨主席賴清德今天在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。