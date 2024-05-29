加深台美關係 美訪問團議員：推動「與台灣同一陣線法案」

賴清德總統今天接見美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）跨黨派訪問團，譚美表示，為了重申致力於共同追求和平、穩定，並進一步加深台美夥伴關係，她將加入參議員蘇利文（Dan Sullivan）所提的「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act），希望成為第一位參與該法案的民主黨參議員，並期盼蘇利文在訪團回國後提出該法案。

賴總統致詞時表示，在他520就任後，今天很高興歡迎第一個來自美國聯邦參議院的訪問團。回顧在2021年疫情期間，譚美、蘇利文及昆斯（Chris Coons）參議員專程來訪，代表美國政府宣布捐贈疫苗，協助台灣克服疫情的挑戰。

賴總統提到，就如他在就職演說中所說，台灣會做世界和平的舵手、世界繁榮的推手。未來，「我們會繼續努力守護民主，讓民主台灣的光芒持續照亮世界」。也期待新政府能繼續得到美國政府和國會的支持，台美能透過更緊密的交流合作，一起為區域的繁榮發展做出更多的貢獻。

譚美致詞時指出，台美交流涵蓋教育面的合作計畫及學者間相互訪問，其中包括加強台灣全民防衛動員署及美國國民兵的合作。此外，雙方在晶片製造及農業投資等各方面的貿易關係也不斷深化。台美合作夥伴關係跨越各種不同領域，這也是雙方友誼如此牢固及深厚的原因。

譚美表示，為了重申他們致力於共同追求和平、穩定，並進一步加深台美夥伴關係，她將加入蘇利文參議員所提的「與台灣同一陣線法案」。

蘇利文表示，此行希望一起評估並強化嚇阻能力，他已試圖讓譚美在他提出的「與台灣同一陣線法案」簽署超過一年，直到此次訪團來台，才得到譚美應允。「相信是因為見到賴總統及台灣人民，才促成這一切」，他很高興此行能獲致這項成果，也相信該法案屆時將有效強化區域嚇阻能力。

此外，副總統蕭美琴今天也接見譚美跨黨派訪問團，蘇利文也這場會晤中表示，為了增進嚇阻能力，「我們要讓北京的領導階層了解，任何軍事侵略都將引起包括經濟、金融及能源的重大制裁」。這正是他「與台灣同一陣線法案」的用意。