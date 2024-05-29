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民進黨全代會721登場 賴清德：要讓黨內意見充分表達

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中執會今天決議，今年全國黨代表大會將在7月21日舉行。圖／聯合報系資料照片
民進黨中執會今天決議，今年全國黨代表大會將在7月21日舉行。圖／聯合報系資料照片

民進黨中執會今天決議，今年全國黨代表大會將在7月21日舉行，屆時將進行中執委、中常委與中評委改選。民進黨主席賴清德今天在中執會表示，民主社會中，政黨內部的競爭和活力相當重要，必須要讓黨內的意見，能夠充分表達，才能更貼近社會民意。

賴清德指出，前幾天，全國黨代表及各縣市主委、縣市黨代表的選舉，已經圓滿落幕，要感謝所有協助舉辦選舉的，中央、地方黨部同仁與黨員同志，也要恭喜所有獲選者，願意扛起責任、一起推動台灣民主發展；也要勉勵所有參選同志，要繼續在不同位置，共同努力，社會才會進步。

新竹市近日有兩位消防同仁，在救災過程中殉職，賴清德也在會中表示，要向同仁及家屬表達哀悼的慰問之意。中央政府會和地方政府全力進行撫卹工作、協助家屬，除了將釐清事故原因和責任，也會繼續努力，提升消防同仁的救災勤務安全。

同志 賴清德

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