10年42人殉職！消防員籲開放勞動三權工會 全體公務人員納入職安法

日前新竹住宅火警又釀兩名消防員殉職，消防員工作權益促進會今天到立法院外開記者會，呼籲政府開放完整勞動三權工會、全體公務人員納入職安法保障。

消防員工作權益促進會指出，10年間已經有42名消防員不幸殉職，消防員工作權益促進會提出的顧職安及組工會訴求至今仍被政府以錯誤的政策規劃處理；現行公務人員職安法規為「公務人員安全及衛生防護辦法」，內容完全沒有提及要如何監督機關保障基層公務員的職業安全，遠遠不及勞工適用的職業安全衛生法，缺乏職安專業機關的監督、裁罰和勞檢機制。

消防員工作權益促進會指出，政府長期忽視公務體系的職業安全，僅是想要將消防員職安納入消防法，這是球員兼裁判的做法，根本無法落實職業安全衛生法的監督精神；更全面性的做法應該是讓全體公務員納入職安法保障，呼籲朝野立委加速消防改革應開放完整勞動三權工會，改善公務體系職安不足的窘境，將全體公務人員納入職安法。

消防員工作權益促進會指出，該會2013年成立後持續推動開放消防員組織工會，2023年9月屏東發生明揚大火後，銓敘部以殘缺團結權、限縮協商權的公務人員協會法草案回應消防員組工會的訴求。

消防員工作權益促進會批評，工會成立門檻為30人，但銓敘部當時提出的修法草案中，公務人員協會法成立門檻為400人，就團結權而論，公務人員協會法成立門檻高出工會10倍以上。

消防員工作權益促進會批評，銓敘部草案中提出的協商權，持續限縮警政、消防事項不得協商，甚至完全沒有爭議權，「根本是敷衍基層消防員訴求，更是突顯我國的公務機關做為基層公務員的雇主，對於基層所提出的訴求仍抱持著威權的心態」。

消防員工作權益促進會強調，基層消防員要的是開放組織完整勞動三權，包括團結權、協商權、爭議權的工會，而非打折版的公務人員協會；呼籲朝野立委加速消防改革應開放完整勞動三權工會，改善公務體系職安不足的窘境，將全體公務人員納入職安法。