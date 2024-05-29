批楚門世界真實上演 國民黨嗆告王義川違反「通保法」

民進黨政策會執行長王義川日前參加政論節目提到透過基地台比對手機訊號，可分析參加青鳥行動民眾的個資。國民黨立法院黨團今（29日）開記者會指控，王義川已明顯違反「通訊保障及監察法」，以違法方式掌握人民個資，要求王義川、民進黨主席賴清德、行政院長卓榮泰出來講清楚。

國民黨團質疑為何一個執政黨政策會執行長居然能掌握屬於秘密的個資？難道民進黨執政8年，動用國家機器在監控人民行動？難道NCC、數發部都聽命於民進黨秘密非法蒐集人民個資與日常足跡？民進黨主席賴清德應向國人說明，是誰下令要求王義川法取得人民個資？又是如何取得？

國民黨團首席副書記長林思銘表示，民進黨政策會執行長王義川在節目上竟然公開說出，民進黨正在利用手機定位系統監控民眾，分析群眾資訊，包括群眾年齡以及其過往足跡，完全掌握青鳥運動群眾。原來我國默默地上演楚門的世界，一直被監控，怎樣都逃不出民進黨政權的手掌心。王義川到底是在胡扯？還是有國安、檢調單位暗地提供數據給他？

林思銘提到，根據「通訊保障及監察法」第28條規定：「非公務員因職務或業務知悉或持有依本法或其他法律之規定監察通訊所得應秘密之資料，而無故洩漏或交付之者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二萬元以下罰金。」王義川明顯違反「通訊保障及監察法」相關規定，王義川毫不遮掩地在政論節目自證違法，國民黨團有責告發王義川違反「通訊保障及監察法」。

國民黨立委陳玉珍指出，王義川狡辯拉新北市耶誕城、台中市燈會來救援，聲稱市政府也是用這樣方式取得參與活動人流數據。

陳玉珍指出，新北市交通局回應新北耶誕城的人流分析是新北市觀旅局主導。再者，新北市舉辦大型活動期間，會要求主辦單位向電信公司購買手機訊號統計，推估參與活動人數，且提供的相關數據、資料已經「去個資化」，根本無法顯示手機號碼持有人，在不同時間、不同活動是否重疊來做分析，僅能提供推估活動現場人數、滯留時間、來回方向等去個資化資訊。

國民黨立委李彥秀表示，王義川終於誠實告訴國人，民進黨長久以來的秘密。原來民進黨執政8年的國家機器，都在秘密進行綠色恐怖，利用手機訊號監控人民，以為只有在北韓會發生的事，民主的中華民國，也一樣在秘密進行著。

國民黨立委黃健豪表示，內政部過去規範「電信信令資料各項應用」，包含了市場行銷、人力安排、商業選址、置產出租等等屬於工商業使用部分，並沒有陳抗人口分析。王義川口中從電信公司取得的數據資料，是怎麼取得？王義川須說明，每一筆單一手機裝置數據到底是從何而來？何時開始註記參與政治活動手機持有人？政府機關周邊電信業者基地台，是否已經遭執政黨掌控？