王義川曝國家機器監控人民？ 吳崢：民進黨無相關設備

國民黨持續質疑，民進黨政策會執行長王義川動用國家機器比對個資。民進黨發言人吳崢今（29）日表示，王義川參考坊間常見之各種數據分析與調查研究所做出之媒體評論，絕無涉及個資問題。

立法院審議國會改革法案，外有民團集結表態。民進黨政策會執行長王義川於政論節目表示，他們可以用手機訊號的定位去分析在立法院外面抗議群眾的年齡，與之前太陽花群眾是否重複等。國民黨立委昨天痛批，民進黨利用國家機器，侵害人民隱私，「老大哥正在監控每一位人民」，要求賴清德總統、國安單位對外清楚交代。

吳崢表示，王義川基於綜合現場、網路資訊、問卷調查等資料，事後進行的媒體分析評論，判斷5月24日的群眾與5月19日、民進黨選前之夜的群眾是不同類型的一批人，無涉個資。以相關資料與報導來看，民進黨選前之夜輪廓：年齡層偏大、男性居多。民眾黨517輪廓：年齡層偏年輕，男性居多。立法院524輪廓：各年齡層分佈均勻，女性略多於男性。參與者的輪廓明顯顯示出524的群眾與517、民進黨選前之夜的群眾是完全不同類型的人，這並不需要個資就能判斷，更遑論監控人民。

吳崢指出，民進黨並無相關設備，也非民進黨進行的調查，更絕無可能有國家機器介入情事。請在野切莫再做不實揣測。