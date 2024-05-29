王義川稱手機定位分析民眾資料 中市府﹕電信去個資否則違法
民進黨政策會執行長王義川昨在政論節目說，他們可以透過手機訊號定位，分析在立院集會的群眾年齡與民眾黨集會資料比對。台中市政府經常舉辦大型活動，市府觀旅局長陳美秀說，中央與地方觀光系統都會運用電信公司統計遊客數，但針對會「去識別化」，電信公司如提供個資就是違法。
國民黨議員楊大鋐說，王義川在政論節目的談話，讓民眾以為他們的個資被洩漏，引起不小恐慌。他問市長盧秀燕，市府如處理運用這類數據，應說明以安民心。
觀旅局長陳美秀代盧回應說，電信公司提供大數據作遊客統計，這是很成熟的統計方式，中央與地方觀光單位都會運用這種方式，約有17個單位拿來參考。
陳美秀說，但各地觀光統計的分析，只有遊客人數，如果涉及個資就是違法，必須提供「去識別化」、「去個資化」，經過資安認證，如提供個資，原則上都是電信公司的責任。縣市政府拿到的僅是數據，推估會場人數、滯留時間、來回方向等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言