王義川稱手機定位分析民眾資料 中市府﹕電信去個資否則違法

民進黨政策會執行長王義川昨在政論節目說，他們可以透過手機訊號定位，分析在立院集會的群眾年齡與民眾黨集會資料比對。台中市政府經常舉辦大型活動，市府觀旅局長陳美秀說，中央與地方觀光系統都會運用電信公司統計遊客數，但針對會「去識別化」，電信公司如提供個資就是違法。

國民黨議員楊大鋐說，王義川在政論節目的談話，讓民眾以為他們的個資被洩漏，引起不小恐慌。他問市長盧秀燕，市府如處理運用這類數據，應說明以安民心。

觀旅局長陳美秀代盧回應說，電信公司提供大數據作遊客統計，這是很成熟的統計方式，中央與地方觀光單位都會運用這種方式，約有17個單位拿來參考。

陳美秀說，但各地觀光統計的分析，只有遊客人數，如果涉及個資就是違法，必須提供「去識別化」、「去個資化」，經過資安認證，如提供個資，原則上都是電信公司的責任。縣市政府拿到的僅是數據，推估會場人數、滯留時間、來回方向等。