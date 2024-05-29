快訊

管理費風波後首現身！郭書瑤被問「撕公告」忍不住哽咽了

手機定位分析青鳥？王義川資料從哪來 NCC要調查電信三雄

獨／新光金合併案 大股東五點說明盼擂台招親

王義川稱手機定位分析民眾資料 中市府﹕電信去個資否則違法

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊大鋐關心電信公司提供的遊客數，是否涉及個資？觀旅局長陳美秀說，電信業者會去識別化，否則就違法。圖／取自議會直播
台中市議員楊大鋐關心電信公司提供的遊客數，是否涉及個資？觀旅局長陳美秀說，電信業者會去識別化，否則就違法。圖／取自議會直播

民進黨政策會執行長王義川昨在政論節目說，他們可以透過手機訊號定位，分析在立院集會的群眾年齡與民眾黨集會資料比對。台中市政府經常舉辦大型活動，市府觀旅局長陳美秀說，中央與地方觀光系統都會運用電信公司統計遊客數，但針對會「去識別化」，電信公司如提供個資就是違法。

國民黨議員楊大鋐說，王義川在政論節目的談話，讓民眾以為他們的個資被洩漏，引起不小恐慌。他問市長盧秀燕，市府如處理運用這類數據，應說明以安民心。

觀旅局長陳美秀代盧回應說，電信公司提供大數據作遊客統計，這是很成熟的統計方式，中央與地方觀光單位都會運用這種方式，約有17個單位拿來參考。

陳美秀說，但各地觀光統計的分析，只有遊客人數，如果涉及個資就是違法，必須提供「去識別化」、「去個資化」，經過資安認證，如提供個資，原則上都是電信公司的責任。縣市政府拿到的僅是數據，推估會場人數、滯留時間、來回方向等。

個資 王義川

延伸閱讀

王義川曝手機可查民眾個資 葉元之：還謝龍介和中天公道？

影／王義川稱手機定位分析民眾 藍委批：綠已習以為常

王義川稱手機定位分析抗議群眾 北市觀傳局：除非特別介入電信公司

手機定位分析抗議群眾？台南市府也打臉王義川

相關新聞

王義川曝手機可查民眾個資 葉元之：還謝龍介和中天公道？

民進黨政策會執行長王義川稱可透過手機訊號定位，比對立法院場外參與集會的群眾個資。國民黨立委葉元之說，如果這件事是真的，如...

手機定位分析抗議群眾？台南市府也打臉王義川

民進黨政策會執行長王義川聲稱透過手機訊號分析青鳥行動的個資，還指地方政府辦活動也用此方法；不只藍營縣市長出面否認，連民進...

又有美國跨黨派國會團訪台 擬晉見賴清德總統

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪台尚未離開，美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）今又率跨黨派議員...

10年42人殉職！消防員籲開放勞動三權工會 全體公務人員納入職安法

日前新竹住宅火警又釀兩名消防員殉職，消防員工作權益促進會今天到立法院外開記者會，呼籲政府開放完整勞動三權工會、全體公務人...

批楚門世界真實上演 國民黨嗆告王義川違反「通保法」

民進黨政策會執行長王義川日前參加政論節目提到透過基地台比對手機訊號，可分析參加青鳥行動民眾的個資。國民黨立法院黨團今（2...

王義川曝國家機器監控人民？ 吳崢：民進黨無相關設備

國民黨持續質疑，民進黨政策會執行長王義川動用國家機器比對個資。民進黨發言人吳崢今天表示，王義川參考坊間常見之各種數據分析...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。