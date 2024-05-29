紐澤西州亞太中心開幕 蕭美琴：深化台美經濟投資

副總統蕭美琴今（29日）以錄影方式為「美國紐澤西州亞太中心開幕酒會」致詞表示，相信紐澤西州亞太中心的成立將為台灣和紐澤西州的貿易、投資合作及民間交流提供強勁動能，並且有助深化台美整體經濟及投資關係，讓雙邊關係更加堅實。

副總統蕭美琴上午以錄影方式為「美國紐澤西州亞太中心開幕酒會」致詞表示，值此紐澤西州亞太中心盛大開幕之際，她要恭喜紐澤西州與台灣的夥伴關係創下重要的里程碑。因行程之故，無法親自到場，但她想表達對此一盛事的肯定與支持。

她說，身為紐澤西州的前居民，花園之州在她心中有著特殊的地位。在擔任台灣駐美代表期間，曾多次與紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）討論如何強化台灣與紐澤西州的貿易、投資合作與民間交流。

蕭副總統表示，墨菲在去年10月訪台期間，宣布將在台北設立第一個亞太中心，她感到很高興，也要肯定州長和紐澤西州這項重要的決定，並向促成中心成立的所有人表達感謝之意。過去幾年，世界重新認識了台灣在全球高科技供應鏈中扮演的重要角色，以及與自由民主夥伴開展商業合作的價值。

她提到，紐澤西州擁有許多世界級教育機構，以及科技、生命科學、製造業和潔淨能源等產業。在許多國家及各國政府皆力求強化經濟韌性之際，她相信紐澤西州亞太中心的成立將為台灣和紐澤西州的貿易、投資合作及民間交流提供強勁動能。

她進一步說，更重要的是，這將有助深化台美整體經濟及投資關係，讓原已穩健的關係更加堅實。