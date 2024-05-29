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接見美參院跨黨派訪團 蕭美琴：見證台灣民主新篇章

中央社／ 台北29日電
副總統蕭美琴（前右）29日在總統府接見美國參議院跨黨派代表團，與參議員蘇利文（Dan Sullivan）（左2）擁抱致意。左為參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）。中央社
副總統蕭美琴（前右）29日在總統府接見美國參議院跨黨派代表團，與參議員蘇利文（Dan Sullivan）（左2）擁抱致意。左為參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）。中央社

副總統蕭美琴今（29日）接見美國參議院跨黨派訪問團表示，感謝「老朋友」來訪一起見證台灣民主進入新的篇章；台灣非常幸運在美國國會一直有跨黨派對台灣堅定的支持，還有政府部門尤其是在外交最前線的所有人員共同持續的努力，讓台灣成為世界的台灣。

副總統蕭美琴上午在總統府接見美國參議院跨黨派代表團譚美（Tammy Duckworth）、蘇利文（DanSullivan）、昆斯（Chris Coons）及巴特勒（LaphonzaButler）等跨黨派訪團，副總統表示，非常高興以副總統身分在台灣歡迎在參議院的「老朋友」來訪，很感謝在她與總統賴清德就任的此時來到台灣，「與我們一起見證台灣民主進入新的篇章」。

蕭副總統提到，2021年疫情期間，3位參議院親自來到台灣，宣布美國政府即將捐贈疫苗給台灣的畫面，一直到今天仍然深深烙印在台灣人的腦海當中，非常高興這次還有議員巴特勒加入，彰顯雙方人民的友善，台灣非常幸運在美國國會一直有跨黨派對台灣堅定的支持，在安全、經貿、國際參與等各項議題上，持續發聲。

副總統也特別感謝政府部門尤其是在外交最前線的所有人員，大家共同持續的努力，讓台灣成為世界的台灣。

蘇利文致詞表示，現在全球面臨更大挑戰，威權主義擴張，中國、俄羅斯、伊朗、北韓的獨裁者聯合。在總統賴清德、副總統蕭美琴就職後，看到中國共產黨及解放軍在台灣周圍進行軍演，這也是他提出的「與台灣同一陣線法案」欲達到的效果，就是增強嚇阻，台美必須團結合作，才能增強在台海區域的嚇阻能力。

蘇利文說明，增進嚇阻能力讓北京領導階層了解若侵略台灣，一定會引起許多嚴厲制裁，包括經濟及能源等方面的制裁，這對中共的經濟會引起非常大衝擊，這是美國「與台灣同一陣線法案」所想要達到的，就是增強嚇阻。

蘇利文提到，下一站赴新加坡參加香格里拉對話，也會鼓勵其他民主國家通過相似法案增加台海的嚇阻能力，相信只要團結合作，一定可以確保這個區域的和平穩定。

達克沃絲致詞表示，台灣完成延長義務役是非常困難的決定，她並建議讓這些受過訓練的士兵未來能在災害時發揮所學，在戰爭時也隨時準備好上場，才能增強嚇阻能力，進而確保區域的穩定與和平。

達克沃絲指出，台美合作有非常多機會，之前有人擔心如果台灣一直投資美國晶片製造產能的話，台灣會失去所謂的「矽盾」，她請大家不用擔心，因為台美關係非常深厚，也會確保這樣的關係繼續下去，台美之間的連結不只是一個領域，是很多領域，「因為我們都是民主陣營」。

北京 台海 台美關係 美國 蕭美琴 賴清德

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