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麥考爾訪立院 期盼台提升國防預算團結保衛台灣

中央社／ 台北29日電
美國聯邦眾議院「外交委員會」麥考爾主席（左二）訪問團一行今天到立法院拜會，院長韓國瑜（右二）等人一起在議場前合影。記者邱德祥／攝影
美國聯邦眾議院「外交委員會」麥考爾主席（左二）訪問團一行今天到立法院拜會，院長韓國瑜（右二）等人一起在議場前合影。記者邱德祥／攝影

立法院韓國瑜今（29）日會晤美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾訪問團一行。麥考爾說，美國國會通過決議案將提供高達20億美元的軍事援助給台灣，期望台灣能夠提升自己的國防預算，未來立法院能如美國國會一樣，秉持團結的精神保衛台灣。

韓國瑜今天在立法院會晤並款宴麥考爾（Michael McCaul）訪問團一行，韓國瑜說，這是麥考爾第2次來訪立法院，立法院對麥考爾一行致上最高的感謝。

麥考爾指出，這次帶領跨黨派議員來台展開深具意義的訪問，「我們通過的相關決議」將大力支持台灣提升國防能力，阻絕中共的侵擾，維持台海和平。

麥考爾說，今年也是歷史性的一年，民進黨連續3次贏得總統大選，也是台灣關係法45週年紀念。台灣關係法象徵著台美關係的韌性，其中包含美國要提供台灣軍備，提升自我防禦能力，他向韓國瑜承諾，一定會力促美國提供台灣相關軍備。

麥考爾指出，立委要審核國防預算來保衛台灣、抵擋中共的侵略，過去幾周看到中共派出機艦擾亂台灣，上週美國國會也通過決議案，將透過國家緊急補充法案提供高達20億美元的軍事援助給台灣。

麥考爾說，美國希望台灣能夠提升自己的國防預算，來保衛難能可貴的民主，抵擋中共的侵略，期望未來立法院能如美國國會一樣，秉持團結的精神保衛台灣。

麥考爾表示，美國人民與國會都大力支持台灣提升國防自主能力，希望未來民主黨、共和黨、民進黨、國民黨跨黨派一起合作，維持台海和平。

此外，麥考爾提到，過去幾天看到民主精神在台灣運作，其實在美國國會也常有類似情況，可以看到人民上街和平抗爭，不用擔心會遭到復仇或任何攻擊。他也認為，台灣真的是一座民主燈塔，人民的抗爭並不是軟弱的象徵，而是力量的展現。

麥考爾指出，中共不斷打壓和平示威運動，例如在香港、天安門都有很多案例，面對共同的敵人，民主黨、共和黨、民進黨、國民黨都有保衛民主的責任。

立法院 美國 韓國瑜

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