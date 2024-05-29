紐澤西亞太中心在台成立 州長讚紐澤西出台灣副總統

美國紐澤西州去年宣布計畫在台灣設立亞太經貿辦事處，美國紐澤西州招商局（Choose New Jersey）所設紐澤西亞太中心（New Jersey Asia Pacific Center）今正式開幕。紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）透過影片致詞時，除了恭喜我國正副總統就職，同時也說，很榮幸蕭美琴畢業於紐澤西州的高中，成為台灣的副總統。

美國紐澤西州長墨菲去年訪台，於晉見前總統蔡英文時公開表示，預計在台灣設立亞太經貿辦事處，美國紐澤西州招商局總裁兼執行長Wesley Mathews今於台北宣布紐澤西亞太中心正式成立，紐澤西州長墨菲與副總統蕭美琴分別預錄影片道賀紐澤西亞太中心成立。

墨菲表示，隨著紐澤西州亞太中心歷史性的開幕，我們正為紐澤西州、台灣，以及整個亞太地區的勞工、家庭與生活，創造新的機會與繁榮發展。這關鍵的一步代表著新時代的開始，也意味著紐澤西州與亞洲國家長期穩固連結，將發展成為前所未有的合作、帶來經濟與文化繁榮。

墨菲於致詞中也不忘恭喜賴清德總統，和蕭美琴正式就職，並表示紐澤西州非常榮幸看到曾就讀紐澤西蒙特克萊爾高中（Montclair High School）的蕭美琴成為台灣的副總統。

蕭美琴致詞時也說 ，身為曾居住在紐澤西州的居民，這個花園之州在她心中有特殊意義。紐澤西州亞太中心在台灣正式設立後，相信將為雙方貿易、投資及人員交流帶來強勁動能，更重要的是，將有助深化台美整體經濟與投資關係，使雙邊關係更加穩固。

外交部主任秘書唐殿文則說，外交部肯定墨菲選擇在台灣設立紐澤西州首個亞太中心，這個決定反映出台灣具有通往印太地區門戶的戰略地位。透過整合雙方的資源及專業能力，我們可共同增強供應鏈韌性、推動創新及經濟成長，並維護民主、自由和開放的共同價值。

Wesley Mathews指出，他們花了很多時間思考，包括韓國、新加坡等地，都是候選地之一，最終落腳台灣成立亞太中心有其戰略，和象徵意義；他也指出，過去蕭美琴在擔任駐美代表時，就與紐澤西官方有定期開會，前總統蔡英文過境美國時，雙方也有做討論，中心的成立是共同努力的結果。

紐澤西亞太中心是紐澤西州招商局，繼印度、以色列、德國（涵蓋整個歐洲地區）與愛爾蘭辦事處之後的第五個海外商務辦事處，也是美國各州政府辦事處協會第22個會員。紐澤西亞太中心處長林俞賢說，目前中心規模為5人，未來將持續擴大，鎖定合作的產業為生技、製藥等。Wesley Mathews也表達說，假如台積電有意在紐澤西設廠，他們會張開雙臂歡迎。