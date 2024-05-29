快訊

國家級警報響！ 快遠離屏東縣牛角灣溪 已有暴雨恐溪水暴漲

喬治亞國會之亂！親俄派強推爭議法案，推翻總統否決

北韓空飄百顆「糞便氣球」報復！南韓發警報籲居民閃遠點

張榮興：絕對沒有用手機訊號定位青鳥行動民眾

中央社／ 台北29日電

警政署長張榮興今（29）日說，警察執行群眾活動勤務時，會維持秩序，但絕對不會用手機訊號定位群眾，「絕對沒有」；內政部長劉世芳也說，後端有沒有人處理、取得這些電信資料，她真的不清楚。

立法院內政委員會今天邀請劉世芳、警政署長張榮興、國土署長吳欣修等人列席報告業務概況，並備詢。

國民黨立委張智倫質詢時表示，立法院審查國會改革法案時，院外聚集許多民眾並稱為「青鳥行動」，他予以尊重，但民進黨政策會執行長王義川日前卻在節目中指出，可用手機訊號定位，分析在立法院外群眾年齡。

張榮興答詢時說，警察執行群眾活動勤務時，絕對不會用手機訊號定位群眾，「絕對沒有」，警察維持群眾秩序，絕對不會去做這種事：至於誰能取得相關資料，張榮興說，這他不清楚。

劉世芳表示，處理群眾活動時，都是注重警察如何維持現場秩序，至於後端有沒有人處理、取得這些電信資料，她真的不清楚。

另外，張智倫也問，是否支持國會改革。劉世芳說，她支持在合憲範圍下的國會改革。

劉世芳 張榮興 警察

延伸閱讀

手機定位分析抗議群眾？ 張榮興：警察絕對不會做這種事

王義川稱手機可分析陳抗群眾年齡 內政部：不知資料從何來

嘉中校友出了3位警政署長 家鄉都在這個警分局轄區

新任北市警察局長人選尚未定案…被問考慮方仰寧？ 蔣萬安秒答「會」

相關新聞

又有美國跨黨派國會團訪台 擬晉見賴清德總統

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪台尚未離開，美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）今又率跨黨派議員...

手機定位分析抗議群眾？台南市府也打臉王義川

民進黨政策會執行長王義川聲稱透過手機訊號分析青鳥行動的個資，還指地方政府辦活動也用此方法；不只藍營縣市長出面否認，連民進...

紐澤西亞太中心在台成立 州長讚紐澤西出台灣副總統

美國紐澤西州去年宣布計畫在台灣設立亞太經貿辦事處，美國紐澤西州招商局（Choose New Jersey）所設紐澤西亞太...

王義川曝手機可查民眾個資 葉元之：還謝龍介和中天公道？

民進黨政策會執行長王義川稱可透過手機訊號定位，比對立法院場外參與集會的群眾個資。國民黨立委葉元之說，如果這件事是真的，如...

立院現場觀察／青鳥行動人數膨風？綠營樂喊：年輕族群回來了

立法院會昨天（5月28日）三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民團聚集在立院周邊表達訴求，晚上9時30分宣布人數破7萬人；但如以科學計算，立院周邊道路面積約為6400平方公尺，以1平方公尺能擠4個人估算，就算全部擠滿，最多也僅約3萬人，此一數字也較接近警方所估。「青鳥人數」或許各方說法有落差，也未能阻擋國會改革法案三讀，綠營仍持樂觀態度。

遭陳亭妃指控攻擊跌倒 徐巧芯拿監視畫面反駁

立法院審查國會改革法案時爆發多起衝突，民進黨立委陳亭妃指稱遭國民黨立委徐巧芯攻擊。徐巧芯今天回擊，陳亭妃根本是胡說八道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。