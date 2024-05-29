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王義川曝手機可查民眾個資 葉元之：還謝龍介和中天公道？

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨政策會執行長王義川稱可透過手機訊號定位，比對立法院場外參與集會的群眾個資。本報系資料照片
民進黨政策會執行長王義川稱可透過手機訊號定位，比對立法院場外參與集會的群眾個資。本報系資料照片

民進黨政策會執行長王義川稱可透過手機訊號定位，比對立法院場外參與集會的群眾個資。國民黨立委葉元之說，如果這件事是真的，如此違法事項，王義川能夠輕鬆對外公布，是否代表民進黨習慣成自然？立委謝龍介曾爆料國家單位監控韓粉手機，中天電視報導相關新聞，還被NCC開罰，現在是要還謝龍介跟電視台公道？

民眾黨新北市議員陳世軒直言，王身為執政黨政策會執行長，說法已造成社會恐慌，若無法做到，王更該向社會澄清，「承認自己在政論節目上講的都是吹牛」；民眾上街頭是反對擴權，但王義川與民進黨的行為，恰恰與民眾訴求背道而馳，看起來真的非常諷刺，這還是民主社會嗎？

陳世軒說，王說可以分析年齡層等個資，但事實上從電信公司取得的資料都是去識別化的資料，民進黨作為執政黨，到底要怎麼做到必須說清楚，取得青鳥行動與民眾黨活動的民眾資料，又是為了什麼目的？

國民黨新北市議員陳偉杰表示，現在的電信業者只能做到在同區域同時間的手機訊號分析，針對年齡、性別、註冊縣市等資料作去識別化分析，但這不等於能夠掌握特定的某二次活動是不是「同一群人」，王義川應該要公布他手上的資料，讓大家檢視有沒有侵害到民眾的個資，是不是國家機器滲透進民眾的手機？

國民黨新北市議員呂家愷說，新北歡樂耶誕城與中華電信合作，取得的去識別化資訊，目的是希望能夠掌控人流，做好現場安全工作，但不管是青鳥行動還是民眾黨集會，都是民間發起活動，先不論能否真的做到，執政黨去分析這些人流、年齡目的為何，他認為國會立委有必要持續追問，難道數發部、國安單位是否有類似標案？也請王義川把資料拿出來給大家看，如果不行，也請王大方承認自己是為了節目效果在唬爛。

民進黨 王義川

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