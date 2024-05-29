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影／王義川稱手機定位分析民眾 藍委批：綠已習以為常

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨團今天舉行記者會抨擊民進黨政府監控人民。記者邱德祥／攝影
國民黨團今天舉行記者會抨擊民進黨政府監控人民。記者邱德祥／攝影

民進黨政策會執行長王義川前在政論節目表示，可透過手機訊號定位分析25日在立法院外集會群眾年齡，引發外界質疑民進黨監控個資。王義川表示他們可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複等。此言一出，引發輿論爭議，國民黨團今天舉行記者會抨擊政府監控人民。

立委陳玉珍還原當天錄影的情形表示，她聽到王義川的說法時非常警訝，覺得他為什麼會知道這些事情，知道這些人的年齡分布，知道這些人不重複，主持人現場問他說你怎麼會知道，王義川說是從手機訊號，他講的非常清楚是從基地台的手機訊號得出來的，陳玉珍說，他們在講這些話的時候，沒有感受到他們已經嚴重侵害到人民的個資，表示民進黨長久以來做這些事情已經習以為常了。

民進黨政策會執行長王義川日前表示他們可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複等。國民黨立委陳玉珍（右二）上午表示，他們在講這些話的時候，沒有感受到他們已經嚴重侵害到人民的個資，表示民進黨長久以來做這些事情已經習以為常了。記者邱德祥／攝影
民進黨政策會執行長王義川日前表示他們可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複等。國民黨立委陳玉珍（右二）上午表示，他們在講這些話的時候，沒有感受到他們已經嚴重侵害到人民的個資，表示民進黨長久以來做這些事情已經習以為常了。記者邱德祥／攝影

民進黨 王義川

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