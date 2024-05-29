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美國紐澤西州在台設亞太中心 州長讚蕭美琴榮譽校友

中央社／ 台北29日電

美國紐澤西州招商局今（29日）在台北成立「紐澤西亞太中心」，曾在紐澤西就學的副總統蕭美琴特別錄影致賀，強調此舉將深化台美關係。根據美國各州政府官網，目前美國已有超過20個州在台設處。

紐澤西亞太中心今天在台北舉行開幕酒會，這是紐澤西州招商局繼歐洲、印度、愛爾蘭、以色列辦事處之後，第5個成立的海外商辦。

紐澤西州招商局（Choose New Jersey） 執行長馬修斯（ Wesley Mathews）、紐澤西理工學院發展暨校友事務處長歐文（Barbara Owen）、紐澤西亞太中心處長林俞賢、聯發科公共政策處長簡貝珊等出席開幕記者會。

馬修斯表示，他不認為全世界除了台灣，還有另外一個國家會有超過20個美國州來設立辦公室，這顯示台美之間關係超級緊密，在美國各州當中，他認為紐澤西州吸引投資的強項是擁有大量人才與絕佳地理位置。

蕭副總統錄影致詞表示，她身為曾居住在紐澤西州的居民，這個花園之州在她心中有特殊意義，台灣在全球科技供應鏈占有重要地位，紐澤西州在科技、生命科學、製造業、乾淨能源等領域有優勢，她相信紐澤西州亞太中心在台灣正式設立後，將為雙方貿易交流帶來強勁動能。

蕭美琴說，更重要的是，紐澤西招商局在台灣設辦公室，將有助深化台美整體經濟與投資關係，使雙邊關係更加穩固。

紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）以錄影致詞表示，紐澤西亞太中心團隊將在處長林俞賢領導下，於台、日、韓、中國提供服務，為有意至美國布局的企業，及時提供紐澤西州各方面業務擴展與落地支援的媒合協助，替亞太區域創造繁榮發展新契機。

墨菲也特別恭喜總統賴清德、副總統蕭美琴日前正式就職，他表示，蕭美琴曾在紐澤西就讀蒙克來高中（Montclair High School），他很高興有位紐澤西州校友榮膺台灣副總統，這證明雙邊各方面關係都很緊密，不僅建立在經貿關係，還有對於自由開放印太的承諾。

外交部主秘唐殿文致詞表示，美國有超過20個州在台灣設立辦公室，代表美國各州肯定台灣具有通往印太地區門戶的戰略地位，透過整合雙方資源與專業能力，雙方可共同增強供應鏈韌性，推動創新及經濟成長，同時維護民主和開放的共同價值。

根據美國各州政府辦事處協會（ASOA）網站，目前在台設處的州超過20個，包括亞利桑那、佛羅里達、關島（美國屬地）、夏威夷、愛達荷、路易斯安那、馬里蘭、密西根、明尼蘇達、密蘇里、蒙大拿、新墨西哥、紐約、北卡羅萊納、俄亥俄、賓夕法尼亞、南卡羅萊納、維吉尼亞、華盛頓、西維吉尼亞、懷俄明與紐澤西。

台美關係 美國 華盛頓 蕭美琴 賴清德

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