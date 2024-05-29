遭陳亭妃指控攻擊跌倒 徐巧芯拿監視畫面反駁

立法院審查國會改革法案時爆發多起衝突，民進黨立委陳亭妃指稱遭國民黨立委徐巧芯攻擊。徐巧芯今（29日）回擊，陳亭妃根本是胡說八道，只提供7秒「剪輯版」，但他看過完整版後發現，陳亭妃是被黨內立委碰到才重心不穩，隨後又碰撞到其他藍委才跌倒，她在陳亭妃後面進來，所以才跌倒在陳身上，她根本沒有攻擊陳亭妃。

徐巧芯說，陳亭妃今天看著監視器胡說八道，他實際上也有申請該畫面，但陳亭妃只提供7至8秒的剪輯版，自己看了完整影片才發現事實根本不是這樣。

徐巧芯說，進入議場時許多委員都跌倒，至少有五人以上，主要是議事激烈。民進黨立委洪申翰疑似碰到或拉起陳亭妃，使陳重心不穩。後來國民黨立委鄭正鈐衝進來，陳亭妃因此跌倒。她在陳亭妃後面，所以跌倒在陳亭妃身上。

徐巧芯接著說，雙方在地上拉扯，但並沒有出拳，也沒有出腳，皆是奮力爬起。她起來以後，陳亭妃還推了自己一把。後來進入第二扇門時，國民黨立委羅廷瑋擋住門，陳亭妃則開始推擠她。自己當時從縫隙當中溜進議場，陳亭妃還在門口持續衝撞。517當天，陳亭妃主動去攻擊議事人員，也有可能是那時產生受傷。

徐巧芯表示，監視器畫面非常明確，她從頭到尾並沒有踹或是打陳亭妃；因此陳亭妃的破皮或是手受傷，並非自己造成，還好有監視器可以還原真相。