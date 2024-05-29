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追周玉蔻1300萬政府標案 黃國昌：高市三度已讀不回

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌今天在立法院交通委員會質詢行政院工程會主委陳金德。記者侯俐安／攝影
民眾黨立委黃國昌今天在立法院交通委員會質詢行政院工程會主委陳金德。記者侯俐安／攝影

民眾黨立委黃國昌今（29）日質詢時，列出資深媒體人周玉蔻創立的「放言科技傳媒股份有限公司」，近5年取得政府標案1300萬，他向各機關調閱合約、驗收及結案報告，工程會也在2月6日發文各機關索取，但工程會三度發文，高雄市政府卻至今未交；新任工程會主委陳金德表示，會再進一步溝通了解。

立法院交通委員會今天邀請行政院公共工程委員會主委陳金德進行業務報告並備詢。黃國昌質詢時，列出周玉蔻公司從2018年1月5日至2023年12月18日，近5年取得的政府標案，總計1300萬元。

黃國昌說，他向各機關調閱合約、驗收與結案報告，今年2月2日發文給工程會後，工程會在2月6日發文給各機關索取。

其中，高雄市政府以限制性招標給該公司的案子，包含2018年1月5日「台語流行歌曲與台灣社會變遷之基礎研究委託案」勞務採購98萬9000元、2018年5月23日「高雄市正網路行銷案」30萬、「108年網路媒體行銷案」9萬5000元。

黃國昌說，工程會在2月6日、3月7日、5月16日發文給高雄市政府催交，高雄市府就是不給。他批評，地方政府濫用媒體採購案做個人宣傳，甚至還有屏東縣政府網路行銷合作案，內容是「潘孟安以41.6％支持度大幅領先對手」，這是在行銷屏東縣政府，還是在行銷潘孟安？政府標案可以做這種事嗎？

黃國昌問陳金德，是否有和前主委吳澤成交接此事。陳金德表示，「我個人一直沒有跟吳主委做任何交接，不過這案子工程會內曾經有說明。」陳金德說，黃國昌需要的資料，工程會將按照黃的指示，透過發函方式，讓各機關了解立委需要的資料。至於高雄市政府，會再進一步溝通了解。

陳金德表示，站在工程會立場，將檢視政府採購政府符合政府採購法規定，以及是否按照契約執行。

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