接見美參議院跨黨派訪團 賴清德：展現台美堅持夥伴關係

總統賴清德今（29）日接見美國參議院跨黨派訪團表示，近年來，無論是年度「國防授權法」，或是上個月通過的「印太安全補充撥款法案」，都納入許多有關台灣的倡議與資源，訪賓來訪更加展現台美堅實的夥伴關係。

總統上午在國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍陪同下，接見美國參議院跨黨派代表團譚美（Tammy Duckworth）、蘇利文（Dan Sullivan）、昆斯（Chris Coons）及巴特勒（Laphonza Butler）等跨黨派訪團。

賴總統致詞表示，520就任總統後，很高興歡迎第一個來自美國聯邦參議院的訪問團，回顧在2021年疫情期間，譚美、蘇利文、昆斯專程訪台代表美國政府宣布捐贈疫苗協助台灣克服疫情的挑戰，這一次巴特勒則是首度以聯邦參議員身分來訪，各位以行動大力支持台灣，要表達最誠摯的歡迎與謝意。

總統說明，各位貴賓都是深化台美關係的重要推手，在各位的支持下，近年來，無論是年度「國防授權法」，或是上個月通過的「印太安全補充撥款法案」，都納入許多有關台灣的倡議與資源，各位來訪更加展現台美堅實的夥伴關係。

面對疫情挑戰，賴總統指出，台美雙方互相扶持，面對極權主義的擴張，一起攜手合作。台美之間各領域的交流，在過去幾年來都持續更深更廣，也共同因應假訊息的挑戰，為捍衛民主而努力。

總統提到，就如他在就職演說中所說，台灣會做世界和平的舵手，世界繁榮的推手，未來會繼續努力守護民主，讓民主台灣的光芒持續照亮世界。

總統非常期待新政府能夠繼續得到美國政府與國會的支持，台灣與美國能夠透過更緊密的交流合作，一起為區域的繁榮發展做出貢獻。

譚美致詞表示，原本要搶先在賴總統上任之後成為第一個來自國會的訪團，但聽說來自眾議院的代表團已經搶先一步。賴總統回應，眾議院訪團請他代為轉達向譚美問候，譚美則說，眾議院訪團有很多她的朋友，所以非常感謝。

譚美談及，身為全球的領導國家之一，美國有責任要支持美國的朋友，其中也包括台灣，美國與台灣的友誼奠基於共享的民主價值，但是也跨足其他非常多的領域。

譚美提到與同事蘇利文是訪問團的團長，民主黨、共和黨哪一個黨變成是執政黨的時候，兩人會相互交換團長的職位，但向賴總統保證，所有團員都非常支持台灣，也希望可以持續展現這樣的支持。

譚美並重申，希望與台灣一起合作維持和平與穩定，也希望可以加深台灣與美國之間的夥伴關係，她非常高興能夠加入蘇利文即將提出與台灣有關係的法案，她是第一個與蘇利文共同連署這個法案的民主黨參議員，希望回到華府之後就可以提出這個法案。

蘇利文也強調，此行展現台美關係堅若磐石、有原則而且是跨黨派的，這樣對台灣支持在美國已經超過75年，他要向賴總統及台灣人民保證，不管是未來的75年還是之後，可以確保美國對台灣的支持是不會改變的。

對於美國總統拜登已簽署包括援助烏克蘭、以色列、台灣的「2024年國安緊急補充撥款法案」，蘇利文說明，這個法案為台灣及印太區域所有夥伴撥款超過好幾十億美元，就是提供所需的武器，來維護這個區域的和平穩定。

蘇利文指出，此行希望可以評估、再次強化台美之間的嚇阻能力，剛才發生一件很棒的事，就是譚美答應共同簽署跟台灣站在一起的法案，他已經嘗試超過1年，希望與譚美共同連署但都沒有成功，相信見到賴總統與台灣人民是讓譚美堅定意志一起簽署法案，蘇利文幽默地表示，跟譚美協商不是簡單的事，很高興到台灣這次訪團行程能有這個成果。