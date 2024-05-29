國家機器查抗議群眾個資？藍議員促啟動國會調查 當國會改革第一案

民進黨政策會執行長王義川表示，可以用手機訊號的定位分析在立法院外抗議群眾的年齡，與之前太陽花群眾是否重複等。藍白同聲譴責，國民黨台北市議員徐弘庭指出，「這是很恐怖的事情」，如果不是政府機關所為，那就是業界有類似技術取得這些去識別化資料，呼籲啟動國會調查權，當成國會改革的第一案。

徐弘庭指出，如果有技術上可取得年齡層，事實上名字也幾乎會暴露，就有可能特定人會被鎖定。這件事不應該是單純新聞或花絮，既然國會改革法也通過，應該啟動國會調查權，當成國會改革的第一案，如果真有這個技術，應立法規範電信公司能賣到什麼程度，保護民眾的隱私及個資，也讓所有民眾知道國會改革能夠保護民眾，如果調查後沒有這件事，也能還王義川公道。

民眾黨議員陳宥丞說，民進黨一定要徹查，最詭異的是，王義川還可以明確定義，青鳥行動與519小草行動是不同人，已經超越了目前商業數據上可以提供的範疇；王義川既然敢講，就要敢負責，國家機器是不是已經動起來，不能在政論節目上放了砲、講完了、恐嚇了人民之後，就當沒事。

對於王義川事後解釋，稱這是手機信令資料，來做人流觀測，產業界做市場分析是很常用的方法，絕不是國家機器，還稱可以去問新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕。陳宥丞說，王義川這個叫愈描愈黑，大數據人流評估的商業行為，行之有年，不過後面的使用者輪廓、政黨傾向、行動追蹤等個資，這些都是商業活動中的灰色地帶。

陳宥丞反問，如果今天是國民黨執政說出這句話，民進黨會做些什麼？一定是要求徹查到底，一定會說威權體制、警察治國、白色恐怖，所以不管誰執政，這件事一定要徹查到底。