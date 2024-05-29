快訊

園所熄燈潮／租金漲數十萬且經營困難 全台多所幼兒園突停業

大排「長榮」！長榮航股東會紀念品吸睛 小股東搶排、人龍延綿百公尺

國會改革恐11月前遭宣告違憲？ 藍憂7大法官卸任前進度

國家機器查抗議群眾個資？藍議員促啟動國會調查 當國會改革第一案

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨政策會執行長王義川日前於政論節目表示，可以用手機訊號的定位可分析在立法院外抗議群眾的年齡等資訊。本報系資料照片
民進黨政策會執行長王義川日前於政論節目表示，可以用手機訊號的定位可分析在立法院外抗議群眾的年齡等資訊。本報系資料照片

民進黨政策會執行長王義川表示，可以用手機訊號的定位分析在立法院外抗議群眾的年齡，與之前太陽花群眾是否重複等。藍白同聲譴責，國民黨台北市議員徐弘庭指出，「這是很恐怖的事情」，如果不是政府機關所為，那就是業界有類似技術取得這些去識別化資料，呼籲啟動國會調查權，當成國會改革的第一案。

徐弘庭指出，如果有技術上可取得年齡層，事實上名字也幾乎會暴露，就有可能特定人會被鎖定。這件事不應該是單純新聞或花絮，既然國會改革法也通過，應該啟動國會調查權，當成國會改革的第一案，如果真有這個技術，應立法規範電信公司能賣到什麼程度，保護民眾的隱私及個資，也讓所有民眾知道國會改革能夠保護民眾，如果調查後沒有這件事，也能還王義川公道。

民眾黨議員陳宥丞說，民進黨一定要徹查，最詭異的是，王義川還可以明確定義，青鳥行動與519小草行動是不同人，已經超越了目前商業數據上可以提供的範疇；王義川既然敢講，就要敢負責，國家機器是不是已經動起來，不能在政論節目上放了砲、講完了、恐嚇了人民之後，就當沒事。

對於王義川事後解釋，稱這是手機信令資料，來做人流觀測，產業界做市場分析是很常用的方法，絕不是國家機器，還稱可以去問新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕。陳宥丞說，王義川這個叫愈描愈黑，大數據人流評估的商業行為，行之有年，不過後面的使用者輪廓、政黨傾向、行動追蹤等個資，這些都是商業活動中的灰色地帶。

陳宥丞反問，如果今天是國民黨執政說出這句話，民進黨會做些什麼？一定是要求徹查到底，一定會說威權體制、警察治國、白色恐怖，所以不管誰執政，這件事一定要徹查到底。

民進黨 王義川

延伸閱讀

王義川稱手機定位分析抗議群眾 北市觀傳局：除非特別介入電信公司

王義川稱手機定位分析陳抗群眾資訊 學者：合法但易引反感

手機定位分析抗議群眾？台南市府也打臉王義川

王義川稱用手機定位分析青鳥 國安局：沒參與

相關新聞

又有美國跨黨派國會團訪台 擬晉見賴清德總統

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪台尚未離開，美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）今又率跨黨派議員...

手機定位分析抗議群眾？台南市府也打臉王義川

民進黨政策會執行長王義川聲稱透過手機訊號分析青鳥行動的個資，還指地方政府辦活動也用此方法；不只藍營縣市長出面否認，連民進...

質疑綠藉手機訊號監控人民 黃國昌向鄭銘謙告發

國民黨立委質疑民進黨監控人民，民眾黨立法院黨團總召黃國昌認為有違反通保法的犯罪嫌疑，今天在司法及法制委員會質詢法務部長鄭...

國家機器查抗議群眾個資？ 議員：王義川敢講就要負責

民進黨政策會執行長王義川日前於政論節目表示，可以用手機訊號的定位分析在立法院外抗議群眾的年齡，與之前太陽花群眾是否重複等...

王義川稱手機定位分析抗議群眾 北市觀傳局：除非特別介入電信公司

民進黨政策會執行長王義川在政論節目自爆，透過基地台訊號來分析青鳥行動。北市觀傳局長王秋冬説，現在辦活動時，使用電信基地台...

王義川稱手機定位分析陳抗群眾資訊 學者：合法但易引反感

民進黨政策會執行長王義川在政論節目表示，可透過手機訊號定位分析25日在立法院外集會群眾年齡，引發外界質疑民進黨監控個資。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。