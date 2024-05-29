影／共軍軍演引憂慮 國安局：意在恫嚇非侵佔
賴清德總統就職演說兩岸論述引發北京強烈不滿，隨後中共解放軍於23至24日發動環台軍演。國安局局長蔡明彥今天赴立院外交國防委員會報告強調，未來共軍台海演習恐趨常態化，續對台灣進行 「組合拳」複合式脅迫，謀推升「文攻武嚇」效應，漸進改變台海現狀，並加大對台統戰分化力度。
立法院外交國防委員會29日上午邀請國家安全局、外交部、大陸委員會報告「第十六屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」。蔡明彥於會前接受媒體聯訪時表示，此次中共軍演主要目的是對台恫嚇、不是要侵占，尤其賴清德就職演說延續台海現狀、維持穩定現狀基調，這種狀況下還是對台針對性軍演，目的還是對內宣傳、對外宣示，意圖宣示北京對台海局勢有絕對主控權。
國安局預測，未來中共解放軍台海演習恐趨常態化，此次賦予「聯合利劍－2024」演習代號A，後續或有 B、C 等系列演習；今年共軍恐隨時進入年度計劃性演訓熱季，藉口國際挺台、片面聲稱我跨越「紅線」等，實施後續的B、C等演習，結合法律戰及認知戰，續對我實施複合式威脅，進而建立台海「新現狀」。
另外針對民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目宣稱，利用手機訊號定位，可以分析參加抗議藍白國會改革修法群眾的年齡、先前是否參加其他群眾集會等資訊。國安局長蔡明彥今說，政府機關向電信業者調用戶資料，有非常嚴謹程序，這次的個案，國安局沒有參與，若是商業分析活動的話，國安局沒有特別評論。
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