影／共軍軍演引憂慮 國安局：意在恫嚇非侵佔

賴清德總統就職演說兩岸論述引發北京強烈不滿，隨後中共解放軍於23至24日發動環台軍演。國安局局長蔡明彥今天赴立院外交國防委員會報告強調，未來共軍台海演習恐趨常態化，續對台灣進行 「組合拳」複合式脅迫，謀推升「文攻武嚇」效應，漸進改變台海現狀，並加大對台統戰分化力度。

立法院外交國防委員會29日上午邀請國家安全局、外交部、大陸委員會報告「第十六屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」。蔡明彥於會前接受媒體聯訪時表示，此次中共軍演主要目的是對台恫嚇、不是要侵占，尤其賴清德就職演說延續台海現狀、維持穩定現狀基調，這種狀況下還是對台針對性軍演，目的還是對內宣傳、對外宣示，意圖宣示北京對台海局勢有絕對主控權。

國安局預測，未來中共解放軍台海演習恐趨常態化，此次賦予「聯合利劍－2024」演習代號A，後續或有 B、C 等系列演習；今年共軍恐隨時進入年度計劃性演訓熱季，藉口國際挺台、片面聲稱我跨越「紅線」等，實施後續的B、C等演習，結合法律戰及認知戰，續對我實施複合式威脅，進而建立台海「新現狀」。