快訊

園所熄燈潮／租金漲數十萬且經營困難 全台多所幼兒園突停業

大排「長榮」！長榮航股東會紀念品吸睛 小股東搶排、人龍延綿百公尺

國會改革恐11月前遭宣告違憲？ 藍憂7大法官卸任前進度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王義川稱手機定位分析抗議群眾 北市觀傳局：除非特別介入電信公司

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨政策會執行長王義川在政論節目自爆，透過基地台訊號來分析青鳥行動。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長王義川在政論節目自爆，透過基地台訊號來分析青鳥行動。圖／聯合報系資料照片

民進黨政策會執行長王義川在政論節目自爆，透過基地台訊號來分析青鳥行動。北市觀傳局長王秋冬説，現在辦活動時，使用電信基地台去查人數，這是很普遍做法，但要查到個資就不容易，基地台的操作在電信公司手上，但會受到很嚴格限制，除非有特別去介入，否則是不應該做到這種程度。

國民黨北市議員楊植斗表示，各家電信業者在當初簽約時，會告知民眾將調查、統計與研究分析列為資料蒐集的目的之一，但民眾並沒有允許電信業者向第三人透露個資，尤其是提供給民進黨交叉比對。

楊植斗質疑，王義川並非政府官員，尚且能掌握民眾相關個資並進行分析，賴清德政府高層豈不是把人民看光光？電信業者出賣消費者的資訊，已涉違反個資法，電信業者甚至能將使用者的姓名、門號、足跡全揭露給民進黨，如此違法濫權丶黑箱的行為，立法院外的群眾作何感想？

國民黨台北市議員王欣儀說，台北市辦燈會，但用基地台資料，僅止於掌握人數，不會去公布年齡層、是不是同樣的人，因為已經涉及個資，民進黨的做法等於是箝制人權、資安和個資保護，任何民眾個資不應該在非法狀況下、在不知情的情況，由民進黨政策會去披露。

民進黨 王義川 電信業

延伸閱讀

王義川稱手機定位分析陳抗群眾資訊 學者：合法但易引反感

手機定位分析抗議群眾？台南市府也打臉王義川

王義川稱用手機定位分析青鳥 國安局：沒參與

王義川曝手機定位分析青鳥？ 蔣萬安：有違法疑慮

相關新聞

又有美國跨黨派國會團訪台 擬晉見賴清德總統

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪台尚未離開，美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）今又率跨黨派議員...

手機定位分析抗議群眾？台南市府也打臉王義川

民進黨政策會執行長王義川聲稱透過手機訊號分析青鳥行動的個資，還指地方政府辦活動也用此方法；不只藍營縣市長出面否認，連民進...

立院現場觀察／青鳥行動人數膨風？綠營樂喊：年輕族群回來了

立法院會昨天（5月28日）三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民團聚集在立院周邊表達訴求，晚上9時30分宣布人數破7萬人；但如以科學計算，立院周邊道路面積約為6400平方公尺，以1平方公尺能擠4個人估算，就算全部擠滿，最多也僅約3萬人，此一數字也較接近警方所估。「青鳥人數」或許各方說法有落差，也未能阻擋國會改革法案三讀，綠營仍持樂觀態度。

遭陳亭妃指控攻擊跌倒 徐巧芯拿監視畫面反駁

立法院審查國會改革法案時爆發多起衝突，民進黨立委陳亭妃指稱遭國民黨立委徐巧芯攻擊。徐巧芯今天回擊，陳亭妃根本是胡說八道，...

追周玉蔻1300萬政府標案 黃國昌：高市三度已讀不回

民眾黨立委黃國昌今天質詢時，列出資深媒體人周玉蔻創立的「放言科技傳媒股份有限公司」，近五年取得政府標案1300萬，他向各...

質疑綠藉手機訊號監控人民 黃國昌向鄭銘謙告發

國民黨立委質疑民進黨監控人民，民眾黨立法院黨團總召黃國昌認為有違反通保法的犯罪嫌疑，今天在司法及法制委員會質詢法務部長鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。