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王義川稱手機定位分析抗議群眾 北市觀傳局：除非特別介入電信公司
民進黨政策會執行長王義川在政論節目自爆，透過基地台訊號來分析青鳥行動。北市觀傳局長王秋冬説，現在辦活動時，使用電信基地台去查人數，這是很普遍做法，但要查到個資就不容易，基地台的操作在電信公司手上，但會受到很嚴格限制，除非有特別去介入，否則是不應該做到這種程度。
國民黨北市議員楊植斗表示，各家電信業者在當初簽約時，會告知民眾將調查、統計與研究分析列為資料蒐集的目的之一，但民眾並沒有允許電信業者向第三人透露個資，尤其是提供給民進黨交叉比對。
楊植斗質疑，王義川並非政府官員，尚且能掌握民眾相關個資並進行分析，賴清德政府高層豈不是把人民看光光？電信業者出賣消費者的資訊，已涉違反個資法，電信業者甚至能將使用者的姓名、門號、足跡全揭露給民進黨，如此違法濫權丶黑箱的行為，立法院外的群眾作何感想？
國民黨台北市議員王欣儀說，台北市辦燈會，但用基地台資料，僅止於掌握人數，不會去公布年齡層、是不是同樣的人，因為已經涉及個資，民進黨的做法等於是箝制人權、資安和個資保護，任何民眾個資不應該在非法狀況下、在不知情的情況，由民進黨政策會去披露。
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