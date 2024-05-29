王義川稱手機定位分析陳抗群眾資訊 學者：合法但易引反感

民進黨政策會執行長王義川在政論節目表示，可透過手機訊號定位分析25日在立法院外集會群眾年齡，引發外界質疑民進黨監控個資。中原大學資管系教授劉士豪則說，電信公司做法並未犯法，但易引起民眾反感。

劉士豪指出，電信公司具備將現場人數數據存入資料庫並進行會員資料管理的能力。透過辦卡及標籤技術，可以統計手機信號的年齡層、性別、居住地郵遞區號等信息。

這些數據可用於舉辦大型活動，對於企業或主辦法具有高度價值。然而，電信公司進行這類數據分析並不便宜，而且不同公司有不同的計算方式，接受委託的意願也不一樣，因為存在侵犯個資引起民眾反感的潛在麻煩及風險。雖然企業希望獲得這些數據，但電信公司接受這類委託數據分析時通常很謹慎處理。

劉士豪指出，理論上電信公司可以通過基地台三角定位演算法來推算出手機區域位置，這種技術在防疫期間已經被使用過。手機與多個基地台通訊，可以通過演算法估算手機具體位置。然而這方法應用於活動中，可能會引起民眾擔憂個資被濫用。

實際操作中，電信公司通常不會輕易接受類似委託，尤其是委託方並非活動主辦方，因為可能會嚴重影響電信公司商譽。政府辦官方活動分析人流量時，政府是主辦方通常電信公司願意接受委託，但這次立法院集會，民進黨是否算是主辦方存在疑慮，電信公司雖可合法提供標籤化資訊，但易引起民眾不適，所以這種委託案電信公司通常也不會大肆宣傳衝業績。