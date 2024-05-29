手機定位分析抗議群眾？台南市府也打臉王義川

民進黨政策會執行長王義川聲稱透過手機訊號分析青鳥行動的個資，還指地方政府辦活動也用此方法；不只藍營縣市長出面否認，連民進黨執政的縣市政府都打臉王義川。主辦台灣燈會的台南市政府指出，計算人潮資訊，都是透過中華電信提供統計數據，但已先去識別化，只有各時段的人次、人潮熱點在哪，無從得是男或女等個資。

一名地方官員說，個資法保護規定相當嚴格，資料搜集都有法律約束，不可能任意為之，單要從電信數據就能了解麼清楚年齡、性別等，「應該沒那麼厲害」。

台南市政府指出，電信大數據調查近年廣泛應用於觀光活動人次調查，可清楚知道其活動人次、人潮熱點分布等資訊，供主辦單位應變管控活動，此分析是於去識別化後，以統計數據提供，不涉及任何個資。

南市府解釋，計算人次是透過中華電信有個人潮統計平台，可得知燈會會場範圍的即時人次，區裡面熱點，人潮參觀動線，才能依實際狀況，迅速反應作交通疏導，然後每日再統計總人次回報觀光署，最終得知1520萬人次參觀。