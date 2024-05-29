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手機定位分析抗議群眾？台南市府也打臉王義川

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
民進黨政策會執行長王義川稱手機定位可分析參與青鳥行動者的資訊，遭藍白痛批「老大哥還在」。記者曾學仁／攝影
民進黨政策會執行長王義川稱手機定位可分析參與青鳥行動者的資訊，遭藍白痛批「老大哥還在」。記者曾學仁／攝影

民進黨政策會執行長王義川聲稱透過手機訊號分析青鳥行動的個資，還指地方政府辦活動也用此方法；不只藍營縣市長出面否認，連民進黨執政的縣市政府都打臉王義川。主辦台灣燈會的台南市政府指出，計算人潮資訊，都是透過中華電信提供統計數據，但已先去識別化，只有各時段的人次、人潮熱點在哪，無從得是男或女等個資。

一名地方官員說，個資法保護規定相當嚴格，資料搜集都有法律約束，不可能任意為之，單要從電信數據就能了解麼清楚年齡、性別等，「應該沒那麼厲害」。

台南市政府指出，電信大數據調查近年廣泛應用於觀光活動人次調查，可清楚知道其活動人次、人潮熱點分布等資訊，供主辦單位應變管控活動，此分析是於去識別化後，以統計數據提供，不涉及任何個資。

南市府解釋，計算人次是透過中華電信有個人潮統計平台，可得知燈會會場範圍的即時人次，區裡面熱點，人潮參觀動線，才能依實際狀況，迅速反應作交通疏導，然後每日再統計總人次回報觀光署，最終得知1520萬人次參觀。

市府也表示，透過搭配面訪，做滿意度調查的問卷3000份，另線上問卷做了1000多份，為了問卷可信度，要求填年齡、性別、消費資訊等，因此有更詳細資訊，才進一步估算出經濟效益。

台南市政府舉辦今年台灣燈會，透過中華電信的平台得知人流，但得到的資料都去識別化。本報資料照片
台南市政府舉辦今年台灣燈會，透過中華電信的平台得知人流，但得到的資料都去識別化。本報資料照片
台南市政府舉辦今年台灣燈會，透過中華電信的平台得知人流，但得到的資料都去識別化。本報資料照片
台南市政府舉辦今年台灣燈會，透過中華電信的平台得知人流，但得到的資料都去識別化。本報資料照片

個資 台灣燈會 民進黨 王義川

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