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手機定位分析抗議群眾？ 張榮興：警察絕對不會做這種事

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
圖為524當天民進黨立委吳思瑤走到天橋上為青島東路抗議的民眾打氣。記者余承翰／攝影
圖為524當天民進黨立委吳思瑤走到天橋上為青島東路抗議的民眾打氣。記者余承翰／攝影

立法院昨（28）日三讀國會改革相關修法，民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目自爆，透過手機訊號定位分析立法院外群眾年齡等資料，並與19日民眾黨的集會遊行比對，引發爭議。內政部警政署長張榮興今天備詢時多次強調，警察執行維持群眾秩序時，絕對不會用手機定位群眾，絕對沒有。

立法院內政委員會今邀請內政部長劉世芳與相關單位業務報告並備詢。朝野立委關切劉世芳對國會改革法案的態度。

國民黨立委張智倫質詢時詢問劉世芳是否支持國會改革？劉世芳答詢表示，她支持在合憲下的國會改革。

對於王義川自爆利用手機訊號分析參與青鳥行動群眾，張榮興答詢表示，警察執行維持群眾活動的秩序時，絕對不會用手機去定位群眾，「我們絕對不會去做這種事，」至於什麼單位可取得這樣的資料，他表示不清楚。

劉世芳表示，內政部處理群眾活動，都是重視警政維如何持現場秩序，至於後端有無人取得電信資料，她真的是不清楚。

民進黨立委黃捷質詢時也關切，立法院通過藐視國會罪，是否會緊張？劉世芳表示，知之為知之，不知為不知，在她的職權範圍內，會盡量回答委員。

劉世芳 國會改革 立法院

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