陳東陽：核安會職責是核能管制 能源政策由經濟部決定

立法院教育及文化委員會，今天邀請核能安全委員會主任委員陳東陽及經濟部次長林全能列席就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」進行專題報告，並備質詢。

核安會主委陳東陽今日被問及如果沒有核電，2050能達成淨零排放目標嗎？陳東陽表示，核安會的職責是核能管制機關，能源政策應由經濟部來回答較為適合。

陳東陽會前受訪被問及核能議題，他先表態，核安會為核能管制機關，能源政策應由經濟部來回答較為適合。但媒體又追問，他日前曾經表示，若要邁向2050淨零排放，核能是考量。陳東陽澄清，他說的是「還有很多選擇」，還有很多可能，當然也不排除核能。