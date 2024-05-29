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陳東陽：核安會職責是核能管制 能源政策由經濟部決定

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
核能安全委員會主任委員陳東陽（左）經濟部次長林全能（中）列席立法院教育及文化委員會，就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」進行專題報告答詢時，台電副總經理許永輝（右）在一旁提供意見。記者林俊良／攝影
核能安全委員會主任委員陳東陽（左）經濟部次長林全能（中）列席立法院教育及文化委員會，就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」進行專題報告答詢時，台電副總經理許永輝（右）在一旁提供意見。記者林俊良／攝影

立法院教育及文化委員會，今天邀請核能安全委員會主任委員陳東陽及經濟部次長林全能列席就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」進行專題報告，並備質詢。

核安會主委陳東陽今日被問及如果沒有核電，2050能達成淨零排放目標嗎？陳東陽表示，核安會的職責是核能管制機關，能源政策應由經濟部來回答較為適合。

陳東陽會前受訪被問及核能議題，他先表態，核安會為核能管制機關，能源政策應由經濟部來回答較為適合。但媒體又追問，他日前曾經表示，若要邁向2050淨零排放，核能是考量。陳東陽澄清，他說的是「還有很多選擇」，還有很多可能，當然也不排除核能。

陳東陽在今天報告中表示，若經濟部真的申請核電延役，核安會將邀請專家學者與核安會同仁組成專案審查團隊，參照國際審查實務案例與作法，本於專業與職責，嚴格執行安全審查及現場視察，確認機組狀況符合延役期間安全運轉的要求。至於核電廠延役為國家能源政策範疇，屬能源主管機關經濟部權責，核安全僅就與業務相關的核電廠安全管制現況及核電延役議題提出說明。

經濟部次長林全能立法院教育及文化委員會，列席就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」進行專題報告，並備質詢。記者林俊良／攝影
經濟部次長林全能立法院教育及文化委員會，列席就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」進行專題報告，並備質詢。記者林俊良／攝影
核能安全委員會主任委員陳東陽列席立法院教育及文化委員會，就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」進行專題報告，並備質詢。記者林俊良／攝影
核能安全委員會主任委員陳東陽列席立法院教育及文化委員會，就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」進行專題報告，並備質詢。記者林俊良／攝影
核能安全委員會主任委員陳東陽（左）經濟部次長林全能（右二）、台電副總經理許永輝（右一）列席立法院教育及文化委員會，就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」進行專題報告，並備質詢。記者林俊良／攝影
核能安全委員會主任委員陳東陽（左）經濟部次長林全能（右二）、台電副總經理許永輝（右一）列席立法院教育及文化委員會，就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」進行專題報告，並備質詢。記者林俊良／攝影

核能 核電

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