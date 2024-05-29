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遭控在閣揆休息室抽菸 柯建銘：歡迎黃國昌分享民主概念

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌直播時向立院秘書長周萬來抱怨，民進黨立法院黨團總召柯建銘太誇張，把行政院長休息室當成自己休息室，在裡面抽菸。本報資料照片
民眾黨立院黨團總召黃國昌直播時向立院秘書長周萬來抱怨，民進黨立法院黨團總召柯建銘太誇張，把行政院長休息室當成自己休息室，在裡面抽菸。本報資料照片

民眾黨立委黃國昌國昨（28日）在院會期間抱怨，民進黨團總召柯建銘在閣揆休息室抽菸，台北市衛生局稱已收到類似檢舉案件，若違規屬實最重可處1萬元。柯建銘今天表示，黃國昌指控他在行政院長休息室抽菸，有證據就拿照片出來。柯建銘說，如果黃國昌想要一起抽菸，他很樂意跟黃國昌分享民主概念。

黃國昌不滿柯建銘在閣揆休息室抽菸，昨天院會時向立法院秘書長周萬來抱怨，對話全都進直播。北市衛生局回應，已收到類似檢舉案，因無影音或照片等具體事證，將聯繫檢舉人是否有具體事證，若有就會調查，違規屬實最重可處1萬元。

柯建銘表示，國民黨跟民眾黨占領主席台，毀憲亂政要出賣國家，那天在行政院長休息室是因為那是行政院最後堡壘要顧好，才不會被占領，黃國昌說既然那邊可以抽菸也要來抽菸，他很樂意跟黃國昌在抽菸過程分享民主概念，請黃國昌一起來。

對於北市府衛生局要介入調查，柯建銘說，如果要開罰請拿出照片，台北市長蔣萬安是未來想競選總統大位的人，這段期間不要講話比較好，因為沒有民主素養的人安靜比較沒事，立法院是國會的事，如果黃國昌很介意，樂意跟黃國昌一起抽菸分享民主概念，求之不得。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

抽菸 柯建銘 黃國昌

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