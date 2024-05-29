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國會職權修法釀紛擾 黃國昌：為努力不夠向全民致歉

中央社／ 台北29日電

立法院會昨天三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等。民眾黨團總召黃國昌表示，背棄運動與改革的人從來不是他，但這陣子因修法造成社會紛擾，他要為自己努力不夠向全民致歉。

立法院會昨天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

黃國昌在今天凌晨於臉書發布近3000字長文指出，台灣民主化進程中最關鍵的國會改革法案已在立法院三讀通過，對黨團同仁表達不盡的感激與無比的歉意，不只達成對選民的承諾，也達成對台灣民主進程的承諾。

黃國昌表示，這段時間以來，他們一起遭受非常大的壓力，民眾黨立委都很清楚，要肩負起信念、承諾與責任，路上會有很多荊棘，但是這幾天有到青島東路、濟南路與中山南路晃過一圈，大家都很清楚，這不是一場反對國會改革的集會，更是一場「討伐黃國昌」的集會。

黃國昌指出，近一兩週的公民團體與朋友，並不是所有人都反對國會改革，有些人不諒解他，即便民眾黨立委已恪盡職守，但承擔更多不屬於他們的責任。

黃國昌表示，最近有人認為他背棄過去運動與改革，但事實上他心中仍記得這些承諾，包含2008年野草莓運動訴求制定集會遊行保障法、廢除集遊惡法，2012年反媒體壟斷運動訴求制定反媒體壟斷專法，2014年太陽花運動訴求兩岸協議監督條例，但民進黨完全執政8年，這些承諾都沒通過。

黃國昌強調，自從2008開始參與街頭運動到現在，他從沒忘記自己對台灣民主改革的承諾，「背棄運動、背棄改革的人，從來都不是我」。

黃國昌也表示，雖然不分黨派人民過去共同支持國會改革法案，但這次法案修正過程中，他作為黨團總召，還未能爭取到更多社會認同，也沒有辦法與更多民眾進行更細緻的溝通，他必須檢討。

黃國昌表示，為對民眾黨競選承諾、台灣民主改革負責，他想起當年民主前輩為國會全面改選不惜流血的精神，他祈求國民能夠諒解，對於一陣子因修法過程造成的社會紛擾、對立，他要向全國的人民為自己努力不夠而致歉。

立法院 運動 黃國昌

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