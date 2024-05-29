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柯建銘被檢舉占閣揆休息室抽菸 蔣萬安：違法就開罰

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘被曝占用行政院長的休息室在裡面抽菸，台北市長蔣萬安今天表示，昨天有收到檢舉，如果有違法就會依法開罰。本報資料照片
民進黨團總召柯建銘被曝占用行政院長的休息室在裡面抽菸，台北市長蔣萬安今天表示，昨天有收到檢舉，如果有違法就會依法開罰。本報資料照片

立法院院會這幾天審查國會改革法案，民眾黨團總召黃國昌開直播，向立法院秘書長周萬來檢舉，指民進黨團總召柯建銘占用行政院長的休息室在裡面抽菸。由於已經違反菸害防治法規定，台北市長蔣萬安今天表示，昨天有收到檢舉，所以相關單位就會進一步向檢舉人蒐集相關事證，如果有違法就會依法開罰。

立法院院會審查國會改革法案，黃國昌連續幾次開會都在主席台旁邊開直播，昨天上午直播中，黃國昌突然向周萬來檢舉，指民進黨團幹部占用立法院議場裡面的行政院長休息室抽菸。北市衛生局表示，立法院屬菸害防制法第18條政府單位及公營事業機構所在的室內場所，全面禁止吸菸，違規處2000元至1萬元罰鍰。

蔣萬安今天也被問及此事，蔣證實，昨天有收到檢舉，所以相關單位就會進一步向檢舉人收集相關事證，如果有違法就會依法開罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 直播 立法院

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