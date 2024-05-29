快訊

園所熄燈潮／租金漲數十萬且經營困難 全台多所幼兒園突停業

大排「長榮」！長榮航股東會紀念品吸睛 小股東搶排、人龍延綿百公尺

國會改革恐11月前遭宣告違憲？ 藍憂7大法官卸任前進度

藍委提案調高公糧收購 陳駿季：規畫更好方案

中央社／ 台北29日電
前農業部長陳吉仲在臉書貼文質疑藍委提案調高公糧收購，是政治力量嚴重干預專業，農業部長陳駿季表示，已在規畫更好方案。中央社
前農業部長陳吉仲在臉書貼文質疑藍委提案調高公糧收購，是政治力量嚴重干預專業，農業部長陳駿季表示，已在規畫更好方案。中央社

農業部陳吉仲在臉書貼文質疑藍委提案調高公糧收購，是政治力量嚴重干預專業。農業部長陳駿季今（29）日表示，調高只是一個選項，不一定是最好的，農業部已在規畫更好方案。

立法院經濟委員會今天邀請農業部部長陳駿季率幕僚進行業務報告並備質詢，媒體聯訪提問陳吉仲在臉書貼文，質疑藍委提案主張公糧收購價調高，是政治力干預專業，陳駿季說尊重任何人對稻米政策表示意見。

他指出，對農業部來說，糧食安全是非常重要的議題，特別是以米食為主的國家，稻米產銷需達一定比例的平衡，對於立委提案主張保價收購價提高，只是一個選項，不一定是最好的選項。

他說，農業部正在規畫更好的方案，藉此確保稻農的收益，並讓產業往前進步，目前正在做規畫，數字還要精算、相關經費要跟行政院爭取，完成後會呈報行政院，獲行政院同意就會對外公布。

返回中興大學任教的陳吉仲在臉書以「停止保價收購調漲—才是真正有益於農民」為題貼文，文中指出，國民黨立委以稻米生產成本增加為由，提案要將現行的計畫、輔導及餘糧3種公糧收購價格（依序為每公斤新台幣26、23及21.6元），一口氣增加8元，「這是讓台灣農業發展嚴重倒退的主張，這是透過政治力嚴重干預專業的惡例....」。

另外，近來雞蛋供過於求，頻頻降價，陳駿季說，夏天需求量會降低，已協調蛋雞場藉此時機淘汰寡產老母雞；同時產地價從最高點每台斤43.5元，迄今爲32.5元，已調降約10元，呼籲消費端的蛋價應做出反映，藉此刺激消費。

近日媒體報導黑鮪價格偏低案例，陳駿季重申，報導所指是個案，且不是可做生魚片等級，事實上今年迄今黑鮪交易價格都跟往年差不多；其次，農業部漁業署已協助找尋可達負50度冷凍庫備用，以利到貨量大時可以凍存，調控拍賣量穩定價格。

農業部 陳吉仲 陳駿季

延伸閱讀

不滿稻米公糧收購調漲8元 陳吉仲批：台灣農糧倒退20年

蛋價創近2年新低買氣仍疲軟 陳駿季籲消費端適度降價

藐視國會罪三讀通過 陳駿季曝無明確定義恐有隱憂

空運芒果禮盒銷美國 陳駿季：再1、2年有機會

相關新聞

又有美國跨黨派國會團訪台 擬晉見賴清德總統

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪台尚未離開，美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）今又率跨黨派議員...

手機定位分析抗議群眾？台南市府也打臉王義川

民進黨政策會執行長王義川聲稱透過手機訊號分析青鳥行動的個資，還指地方政府辦活動也用此方法；不只藍營縣市長出面否認，連民進...

立院現場觀察／青鳥行動人數膨風？綠營樂喊：年輕族群回來了

立法院會昨天（5月28日）三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民團聚集在立院周邊表達訴求，晚上9時30分宣布人數破7萬人；但如以科學計算，立院周邊道路面積約為6400平方公尺，以1平方公尺能擠4個人估算，就算全部擠滿，最多也僅約3萬人，此一數字也較接近警方所估。「青鳥人數」或許各方說法有落差，也未能阻擋國會改革法案三讀，綠營仍持樂觀態度。

遭陳亭妃指控攻擊跌倒 徐巧芯拿監視畫面反駁

立法院審查國會改革法案時爆發多起衝突，民進黨立委陳亭妃指稱遭國民黨立委徐巧芯攻擊。徐巧芯今天回擊，陳亭妃根本是胡說八道，...

追周玉蔻1300萬政府標案 黃國昌：高市三度已讀不回

民眾黨立委黃國昌今天質詢時，列出資深媒體人周玉蔻創立的「放言科技傳媒股份有限公司」，近五年取得政府標案1300萬，他向各...

質疑綠藉手機訊號監控人民 黃國昌向鄭銘謙告發

國民黨立委質疑民進黨監控人民，民眾黨立法院黨團總召黃國昌認為有違反通保法的犯罪嫌疑，今天在司法及法制委員會質詢法務部長鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。